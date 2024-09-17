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川普再遇暗殺未遂　58歲嫌犯被控違反聯邦槍枝法

▲試圖暗殺川普的58歲槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）。（圖／翻攝自X）

▲槍手魯斯試圖暗殺川普。（圖／翻攝自X）

文／中央社

美國共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）昨天遭遇未遂暗殺，意圖暗殺川普的男性嫌犯勞斯（Ryan Wesley Routh）今天被檢方控訴違反聯邦槍枝法。

法新社報導，勞斯被指控的兩項初步罪名，分別是身為已經定罪的重罪犯擁有槍枝，以及擁有序號遭抹去的槍枝。

已遭拘捕的勞斯在法庭初步聆訊期間顯得平靜，他對於美國佛羅里達南區聯邦地區法院（United States District Court for the Southern District of Florida）法官提出的幾個問題僅輕聲回答「是」。

路透社報導，58歲的勞斯可能還會面臨更多罪名指控。

美聯社報導，根據今天的法庭文件，疑似企圖暗殺川普的勞斯帶著食物和槍枝，於佛羅里達州一處高爾夫球場外頭埋伏近12個小時等待川普，直到美國特勤局（Secret Service）人員阻止了可能的暗殺。

川普昨天在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）的高爾夫球場打球，特勤人員發現有槍手躲藏於球場邊界圍籬外的灌木叢中。特勤人員朝槍手開槍，槍手駕車逃離，不久後在95號州際公路遭警方攔車逮捕。

警方之後確認槍手身分是58歲的夏威夷居民勞斯，他扔下的武器是AK-47突擊步槍，這起事件沒有造成傷亡。

美國聯邦調查局（FBI）指出，川普是勞斯鎖定的槍擊對象，川普當時在第5洞附近，槍手距離川普約300到500碼（365公尺到457公尺）。

這是川普自7月13日在賓州巴特勒郡（Butler County）造勢遇槍擊且右耳被子彈擦傷後，第2度成為被暗殺的對象。

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