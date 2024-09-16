快訊／暗殺川普槍手身分曝　貼文「狂挺台灣」：想募阿富汗士兵來台

▲試圖暗殺川普的58歲槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普15日下午在佛州高爾夫球場打球時，險遭一名男子從場邊灌木叢開槍，所幸特勤人員及時發現，並將槍手逮捕。消息人士透露，槍手是現年58歲的魯斯，他是一名極左派的支持者，也曾在社群網站X發文力挺台灣，更發起募資計畫想派數千名曾受北約訓練的阿富汗士兵來保護台灣。

根據《紐約郵報》報導，消息人士透露，槍手的身分為現年58歲的魯斯（Ryan Wesley Routh）曾就讀於北卡羅萊納州立農業和技術大學，在2018年搬到夏威夷。儘管他在社群網站X上已經長達1年未發文，但從過去的貼文來看，他是一名極左派的支持者，時常批評川普、現任總統拜登和俄羅斯總統普丁。

▲58歲槍手魯斯在社群網站X上貼文力挺台灣。（圖／翻攝自@RyanRouth）



魯斯在貼文中強烈表達力挺烏克蘭和台灣立場，他曾在2023年8月11日連發2則貼文表示，「我想派數千名曾接受過北約訓練的阿富汗士兵到台灣，我想啟動『台灣外籍兵團』計畫，吸引全球的志願者來保護台灣，請幫我實現這個願望。」

槍手身分在多間外媒報導曝光後，目前社群網站X已在台灣時間7時50分左右將其帳號封鎖停用。

▲58歲槍手魯斯的帳號已遭停用。（圖／翻攝自@RyanRouth）

警方消息人士透露，魯斯遭逮捕後相當冷靜，拒絕錄製口供，犯案動機仍待調查。另外，警方也在他躲藏的灌木叢中，發現一把帶有瞄準器的AK-47步槍和架好的GoPro相機，疑似準備錄製槍擊過程，另外還有兩個裝著磁磚的背包掛在一旁的籬笆上。

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