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槍手距離川普僅270ｍ！持「附瞄準器AK47」遭逮　現場還架GoPro

▲▼共和黨總統候選人川普（Donald Trump）15日下午在佛羅里達州的高爾夫球場打球時險遭暗殺，槍手已遭逮捕。（圖／路透）

▲川普15日下午險在自家高爾夫球場遭暗殺。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普15日下午在佛州高爾夫球場打球時，現場傳出槍響，而槍手開著休旅車逃逸，但遭警方攔下逮捕。警方在槍擊現場發現一把帶有瞄準器的AK-47步槍、架好的GoPro相機和背包，目前聯邦調查局（FBI ）正針對這起「暗殺未遂」事件進行調查。

▲▼共和黨總統候選人川普（Donald Trump）15日下午在佛羅里達州的高爾夫球場打球時險遭暗殺，槍手已遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲槍手在現場遺留的物品。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN報導，川普（Donald Trump）15日下午1時30分在「川普國際高爾夫球俱樂部」（Trump International Golf Club）打球時，附近突然傳出槍響。西棕櫚灘（West Palm Beach）警長布拉德肖（Ric Bradshaw）表示，當時有一名特勤局人員在球場外發現一個帶有瞄準鏡的槍管，並隨即與持槍男子交火。

▲▼共和黨總統候選人川普（Donald Trump）15日下午在佛羅里達州的高爾夫球場打球時險遭暗殺，槍手已遭逮捕。（圖／路透）

▲警方在西棕櫚灘以北的I-95高速公路上攔截逮捕槍手。（圖／路透）

當時這名槍手距離川普約300至500碼（約270公尺至457公尺），而交火後槍手隨即開著休旅車逃離現場，最終警方根據目擊者線索，在西棕櫚灘以北的I-95高速公路上將其攔截逮捕。有執法人員透露，槍手為現年58歲的男子魯斯（Ryan Wesley Routh）。

執法人員在槍手躲藏的灌木叢中，發現一把帶有瞄準器的AK-47步槍和架好的GoPro相機，另外還有兩個裝著磁磚的背包掛在一旁的籬笆上。

川普在2個月內遭遇2次暗殺未遂事件，目前FBI正在進行調查。截至目前嫌疑犯尚未透露犯案動機，拒絕錄口供。

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