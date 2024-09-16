曝美援軍火大批過期！竟有40年前子彈　賴士葆轟：台灣成回收場

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

美國國防部監察長日前報告指出，台灣收到美國「總統撥款權」（PDA）軍事援助物資，結果270萬發子彈過期，超過3500組防彈板和背心受潮發霉。對此，國民黨立委賴士葆16日表示，民進黨政府逐年增加國防預算，不斷向美國採購軍火，結果是大批過期軍火，竟然還有40年前生產的子彈。他批評，美國把台灣打造成東亞軍火庫之前，看來已成軍火回收場，台灣國格和人民血汗錢都被糟蹋，真是人財兩失！



根據美國國防部監察長報告及媒體報導，台灣收到270萬發1983年製造的彈藥，包括「無法使用且包裝不良的設備和彈藥」，且美國在台協會的內部郵件顯示，這批物資也包括3000件發霉的防彈板、500件潮濕、長霉的戰術背心。美國陸軍坦克車輛和武器司令部（TACOM）官員還說，發霉的防彈衣對健康構成威脅，建議不應使用。

賴士葆於臉書表示，民進黨政府逐年增加國防預算，不斷向美國採購軍火，結果美國自己的調查報告中指出，「售台的大批過期軍火，竟然還有40年前生產的子彈」。

賴士葆批評，國軍自己都不敢用，F-16v戰機至今付了錢也未完成交易，把台灣打造成美國的東亞軍火庫之前，看來已成為軍火回收場，國格和人民血汗錢都被糟蹋，真是人財兩失！

▼美國依總統撥款權提供台灣的軍備遭水損，從包裝可看到潮濕發霉。圖中物品包括防彈板，2023年12月底運到台灣。（圖／翻攝自美國國防部監察長報告）