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川普佛州打球再遇槍擊　美國兩黨齊聲譴責：不容許發生「政治暴力」

▲▼美國前總統川普再度遭遇暗殺危機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普再度遭遇暗殺危機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普於當地時間15日在佛州西棕櫚灘打高爾夫球時，再度身陷「暗殺危機」，現場突然槍聲大作，最後一名極左派的58歲男性在高速公路上被攔截逮捕，而槍擊現場發現一支AK-47步槍。儘管川普從第2度暗殺幸免於難，但美國兩黨表達高度擔憂，並對任何暴力予以高度譴責。

根據《紐約郵報》、《天空報》，川普繼今年7月在賓州進行造勢演說時遭到槍擊、右耳鮮血直流後，15日下午1時30分在佛羅里達州西棕櫚灘的「川普國際高爾夫球俱樂部」打球時，現場再度傳來槍擊聲，特勤局人員在現場發現帶有瞄準鏡的AK-47步槍，旋即與持槍男子魯斯（Ryan Wesley Routh）交火，引發外界再度質疑川普是否安全。

針對川普在經歷2次的暗殺危機後平安無事，美國民主黨、共和黨議員皆鬆了一口氣。

▲▼川普15日在佛州西棕櫚灘差點遭到暗殺，警方管制川普國際高爾夫球場出入口。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普15日在佛州西棕櫚灘差點遭到暗殺，警方管制川普國際高爾夫球場出入口。（圖／達志影像／美聯社）

美國眾議院特別工作小組主席麥克•凱利（Mike Kelly，共和黨）、高級成員傑森•克勞（Jason Crow，民主黨）在聯合聲明提到，「特別工作小組正在調查今天下午在西棕櫚灘所發生、針對前總統川普的暗殺事件。我們已經要求美國特勤局通報事發經過以及安全部門該如何應對。我們感謝，前總統並未受到傷害。但我們仍然對政治暴力深感關切，譴責一切形式的暴力。」

美國眾議院議長強生（Mike Johnson）透過社群平台X透露，自從川普再度經歷暗殺危機後，他與川普共度一段時間，「美國歷史上沒有一位領導人遭受過如此多的攻擊，卻仍如此頑強堅韌。他（川普）是不可阻擋的。」

在槍擊事件再度發生後，美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗也在X發文，「我已經聽取了有關前總統川普及其在佛州房地產（指川普所擁有的高爾夫球場）發生槍擊案的相關報告。我很高興，川普是安全的。暴力在美國沒有容身之地。」

美國現任總統拜登也表示，「我對川普『沒有受傷』頓時感到『鬆了一口氣』。一名嫌疑犯已經被逮捕，我讚揚特勤局及其執法的夥伴，他們保持警惕、致力確保前總統及周圍的人身安全。正如我先前多次所說，我們國家容不得政治暴力與任何暴力行為。我已指示團隊，確保特勤局能擁有一切必要資源、能力、措施，保護共和黨總統候選人的安全。」

美國前眾議院議長裴洛西則發文表示，「美國從來不容存在任何形式的政治暴力。隨著調查持續進行，我們讚揚執法部門為確保前總統免於受到傷害而採取的行動。」

美國眾議院多數黨領袖史卡利塞（Steve Scalise）要求，特勤局必須全力以赴提高對川普的保護力量，他在X發文表示，「感謝上帝，川普總統很安全。我不敢置信我必須在選舉期間內再度這麼說：政治絕對沒有容忍暴力的空間。感謝所有參與其中的執法人員，阻止了一場可能演變為災難的事件。」

密蘇里州聯邦眾議員格拉維斯（Sam Graves）表示，「我們必須捫心自問，為何能允許一名刺客再度接近川普總統？賓州所發生的可怕暗殺事件依舊沒有答案，我們希望對今天發生在佛州的事有一個明確的解釋。我對川普總統和他家人的安全感欣慰，但這是過去幾個月他第2次遭到殺害。美國不容發生這種暴力。川普總統現在沒有理由不配備完整的維安人員。」

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