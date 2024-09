川普佛州打球再遇槍擊　美國兩黨齊聲譴責：不容許發生「政治暴力」

▲美國前總統川普再度遭遇暗殺危機。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

美國共和黨總統候選人川普於當地時間15日在佛州西棕櫚灘打高爾夫球時,再度身陷「暗殺危機」,現場突然槍聲大作,最後一名極左派的58歲男性在高速公路上被攔截逮捕,而槍擊現場發現一支AK-47步槍。儘管川普從第2度暗殺幸免於難,但美國兩黨表達高度擔憂,並對任何暴力予以高度譴責。

根據《紐約郵報》、《天空報》,川普繼今年7月在賓州進行造勢演說時遭到槍擊、右耳鮮血直流後,15日下午1時30分在佛羅里達州西棕櫚灘的「川普國際高爾夫球俱樂部」打球時,現場再度傳來槍擊聲,特勤局人員在現場發現帶有瞄準鏡的AK-47步槍,旋即與持槍男子魯斯(Ryan Wesley Routh)交火,引發外界再度質疑川普是否安全。

針對川普在經歷2次的暗殺危機後平安無事,美國民主黨、共和黨議員皆鬆了一口氣。

▲川普15日在佛州西棕櫚灘差點遭到暗殺,警方管制川普國際高爾夫球場出入口。(圖/達志影像/美聯社)

美國眾議院特別工作小組主席麥克•凱利(Mike Kelly,共和黨)、高級成員傑森•克勞(Jason Crow,民主黨)在聯合聲明提到,「特別工作小組正在調查今天下午在西棕櫚灘所發生、針對前總統川普的暗殺事件。我們已經要求美國特勤局通報事發經過以及安全部門該如何應對。我們感謝,前總統並未受到傷害。但我們仍然對政治暴力深感關切,譴責一切形式的暴力。」

美國眾議院議長強生(Mike Johnson)透過社群平台X透露,自從川普再度經歷暗殺危機後,他與川普共度一段時間,「美國歷史上沒有一位領導人遭受過如此多的攻擊,卻仍如此頑強堅韌。他(川普)是不可阻擋的。」

在槍擊事件再度發生後,美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗也在X發文,「我已經聽取了有關前總統川普及其在佛州房地產(指川普所擁有的高爾夫球場)發生槍擊案的相關報告。我很高興,川普是安全的。暴力在美國沒有容身之地。」

美國現任總統拜登也表示,「我對川普『沒有受傷』頓時感到『鬆了一口氣』。一名嫌疑犯已經被逮捕,我讚揚特勤局及其執法的夥伴,他們保持警惕、致力確保前總統及周圍的人身安全。正如我先前多次所說,我們國家容不得政治暴力與任何暴力行為。我已指示團隊,確保特勤局能擁有一切必要資源、能力、措施,保護共和黨總統候選人的安全。」

美國前眾議院議長裴洛西則發文表示,「美國從來不容存在任何形式的政治暴力。隨著調查持續進行,我們讚揚執法部門為確保前總統免於受到傷害而採取的行動。」

