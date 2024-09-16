　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「8年前投給川普」今企圖暗殺！　槍手貼文轟：全世界都對你失望

▲▼試圖暗殺川普的58歲槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）。（圖／翻攝自X）

▲ 試圖暗殺川普的58歲槍手魯斯。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普15日在佛州高爾夫球場遇襲，58歲槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）過去在網路上的發言可見他是極左派支持者，但其中一則貼文顯示他在8年前的總統大選投給川普，當時對他滿懷期望，4年過去卻大失所望，犯案動機目前尚不清楚。

根據《紐約郵報》，魯斯2020年6月11日在社群平台X（當時稱推特）發文，標記川普帳號後寫下，「你是我2016年的選擇，我和全世界都期許川普總統會有所不同，比其他候選人更好，但我們都非常失望。你似乎愈來愈糟糕，愈來愈墮落」，「你下台我會很高興的」。

此外，紀錄顯示他長期支持民主黨，自2019年來曾向該黨候選人捐款19次。聯邦選舉委員會（FEC）數據指出，他從2019年9月至2020年3月期間在民主黨募款平台ActBlue上捐出逾140美元（約新台幣4465元），當時他住在夏威夷卡阿瓦，資料顯示他無業。

這些捐款雖流向ActBlue，但被指定用於參加2020年民主黨總統初選的候選人，包括前眾議員歐洛克（Beto O'Rourk）、紐約州台裔楊安澤（Andrew Yang）、加州環保人士思特爾（Tom Steyer），以及麻薩諸塞州參議員華倫（Elizabeth Warren）。

魯斯也曾多次捐款給夏威夷前眾議員加巴德（Tulsi Gabbard），加巴德當時被認定為民主黨人，但後來倒戈成為共和黨人，目前支持川普。

魯斯每次捐款金額從1美元到25美元不等，時間點都在2020年大選初選的前6個月，但沒有任何一次是指定給現任總統拜登或副總統賀錦麗。

他的X帳號目前已被平台關閉，過去的貼文顯示他在當時的民主黨初選中支持加巴德，而不是拜登或佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）。

而在今年的共和黨初選期間，魯斯也曾發文支持印度裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。拉馬斯瓦米去年4月曾提出「讓每個台灣家庭擁槍」以自我防衛，8月又稱若當選將保衛台灣免於中國可能的入侵，並將戰略模糊政策轉為戰略清晰，直到美國在半導體製造方面實現獨立，且誓言在2028年實現目標，但初選失利後退選支持川普。

►暗殺川普槍手身分曝　貼文「狂挺台灣」：想募阿富汗士兵來台

ET快訊
柯文哲看守所「中秋節加菜」！　3餐菜色曝
快訊／美女記者捲洩密！　見鏡頭臭臉上車
快訊／《幕府將軍》創艾美獎歷史　真田廣之、澤井杏奈封帝后
丫頭買IU門票…爆2女星放鳥不付錢　張景嵐回應了
今天不上班！　2大廠直接連放4天假
鍾小平直球告白「告訴妍妍喜歡妳」　對話紀錄公開
「中國球王」王楚欽遭疑打假球！輸給19歲師弟又炎上
日航宣布　台灣飛日本「買機票送機票」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

真實版《異形》慎入！母黃蜂噴卵　幼蟲寄生「爆裂撐破」果蠅腹部

「8年前投給川普」今企圖暗殺！　槍手貼文轟：全世界都對你失望

暗殺川普槍手有多項犯罪紀錄！曾持槍對峙警3hrs　當局：是預謀犯案

不相信父親有槍！　槍手兒子認：他很討厭川普

川普佛州打球再遇槍擊　美國兩黨齊聲譴責：不容許發生「政治暴力」

川普再遭暗殺未遂　BBC分析：政治暴力恐成美國新常態

快談戀愛！　企業提供員工「有薪約會假」：人生幸福工作才會努力

快訊／拜登發聲！　得知「川普沒事」鬆口氣：將盡一切資源維安

美參議員：川普當選將停止援烏　等於對中釋出「可攻台」訊號

「極左派槍手」企圖暗殺川普　2年前訪問曝光

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

KTV跳「白菜舞」應援超炸　嗨咖開場亂跑連E人都嚇到

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

子瑜練舞突停下來！ 「我還沒打招呼＞＜」#星光雲reels

廣州就醫掛號費竟要1350！ 陸妻感嘆：台灣健保真的好.mp4

真實版《異形》慎入！母黃蜂噴卵　幼蟲寄生「爆裂撐破」果蠅腹部

「8年前投給川普」今企圖暗殺！　槍手貼文轟：全世界都對你失望

暗殺川普槍手有多項犯罪紀錄！曾持槍對峙警3hrs　當局：是預謀犯案

不相信父親有槍！　槍手兒子認：他很討厭川普

川普佛州打球再遇槍擊　美國兩黨齊聲譴責：不容許發生「政治暴力」

川普再遭暗殺未遂　BBC分析：政治暴力恐成美國新常態

快談戀愛！　企業提供員工「有薪約會假」：人生幸福工作才會努力

快訊／拜登發聲！　得知「川普沒事」鬆口氣：將盡一切資源維安

美參議員：川普當選將停止援烏　等於對中釋出「可攻台」訊號

「極左派槍手」企圖暗殺川普　2年前訪問曝光

自己財產自己護　台南三星科技企業義消成軍

快訊／TPBL台灣職業籃球大聯盟標誌首度曝光　要成台籃最耀眼存在

實測「飯後超慢跑」！　蒼藍鴿揭血糖比飯前低：真的超猛

鍾小平提告妨害名譽！曾姸潔怒批「衣冠禽獸」：糟糕的男人

民眾黨最新民調支持度僅小跌　民進黨團曝細節：小草板塊在移動

舒華證實錄製《艾嘉食堂》！　紐約直飛泰國「餐廳備戰」畫面曝光

北檢偵查大放送踩煞車！　黃揚明曝上面有指示：若無真憑實據會出事

徐少強夫婦同月亡！　與雪梨婚外情生1子1女…孩子回應後事進度

另類豪宅區指標　醫美診所、餐飲大店接連進駐北屯

警告游淑慧打柯要「顧大局」　蕭旭岑認：我是妳平輩、言盡於此

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

日本AI生成「典型台灣男子」　網笑瘋搶認親

「可頌造型燈」爬螞蟻　她咬一口傻眼：是真貨！

暗殺川普槍手「狂挺台灣」　想募外籍兵來台

川普小白球打到一半！球場附近傳槍響

快訊／再躲死劫！　川普發聲了

「台灣有事」若出兵　中國飛彈可能打向日本

她表態挺賀錦麗後　川普發文「我恨泰勒絲」

即／拜登發聲！　得知「川普沒事」鬆一口氣

2020年來首次！　聯準會預料將宣布降息

威廉祝哈利40歲生日快樂　手足情破裂傳2年沒講話

4人爽包2排座位　她飛機選位撇步被罵

槍手距離川普僅270公尺　現場還架GoPro

日本每4位高齡者　有1人在工作

不滿戀愛被干涉！少女命男友5hrs內殺死媽媽

更多熱門

相關新聞

暗殺川普槍手有犯罪紀錄　曾持槍對峙警3hrs

暗殺川普槍手有犯罪紀錄　曾持槍對峙警3hrs

美國共和黨總統候選人川普在當地15日下午於佛州高爾夫球場打球時，險遭一名持有AK-47的男子襲擊，所幸特勤人員及時發現，並將槍手當場逮捕。事後，當局證實這名槍手是58歲的魯斯（Ryan Wesley Routh），而背景調查顯示，這名男子過去幾十年來，已有多項被逮捕的紀錄。

曝美援軍火大批過期！竟有40年前子彈　賴士葆轟：台灣成回收場

曝美援軍火大批過期！竟有40年前子彈　賴士葆轟：台灣成回收場

槍手兒子認「父親很討厭川普」

槍手兒子認「父親很討厭川普」

川普再遇槍擊　美兩黨譴責：不容發生政治暴力

川普再遇槍擊　美兩黨譴責：不容發生政治暴力

川普再遭暗殺未遂　政治暴力恐成美新常態

川普再遭暗殺未遂　政治暴力恐成美新常態

關鍵字：

川普攻擊槍手政治美國

讀者迴響

熱門新聞

中秋愈來愈少人烤肉！網曝最大原因

啦啦隊女神艾璐懷孕「淚灑球場」

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

徐少強小30歲愛妻也離世

快訊／小沈1500涉洩密！　馬郁雯遭傳喚了

今晚變天！葡萄桑加速最近時間曝　蘇力颱風恐生成

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」

快訊／快改道！　國3翻車事故

上班第一天「就被全場喇舌一遍」　酒店妹超崩潰：被抽乾了

日本AI生成「典型台灣男子」　網笑瘋搶認親

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

亂爆料蛋黃酥藏蟑螂？律師揭最慘下場

陳佩琪曝ATM轉帳兒女小抄　不敗教主揭最佳解

傳前都發局長黃景茂「供出實情」換交保

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面