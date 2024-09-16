「8年前投給川普」今企圖暗殺！　槍手貼文轟：全世界都對你失望

▲ 試圖暗殺川普的58歲槍手魯斯。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普15日在佛州高爾夫球場遇襲，58歲槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）過去在網路上的發言可見他是極左派支持者，但其中一則貼文顯示他在8年前的總統大選投給川普，當時對他滿懷期望，4年過去卻大失所望，犯案動機目前尚不清楚。

根據《紐約郵報》，魯斯2020年6月11日在社群平台X（當時稱推特）發文，標記川普帳號後寫下，「你是我2016年的選擇，我和全世界都期許川普總統會有所不同，比其他候選人更好，但我們都非常失望。你似乎愈來愈糟糕，愈來愈墮落」，「你下台我會很高興的」。

此外，紀錄顯示他長期支持民主黨，自2019年來曾向該黨候選人捐款19次。聯邦選舉委員會（FEC）數據指出，他從2019年9月至2020年3月期間在民主黨募款平台ActBlue上捐出逾140美元（約新台幣4465元），當時他住在夏威夷卡阿瓦，資料顯示他無業。

這些捐款雖流向ActBlue，但被指定用於參加2020年民主黨總統初選的候選人，包括前眾議員歐洛克（Beto O'Rourk）、紐約州台裔楊安澤（Andrew Yang）、加州環保人士思特爾（Tom Steyer），以及麻薩諸塞州參議員華倫（Elizabeth Warren）。

魯斯也曾多次捐款給夏威夷前眾議員加巴德（Tulsi Gabbard），加巴德當時被認定為民主黨人，但後來倒戈成為共和黨人，目前支持川普。

魯斯每次捐款金額從1美元到25美元不等，時間點都在2020年大選初選的前6個月，但沒有任何一次是指定給現任總統拜登或副總統賀錦麗。

他的X帳號目前已被平台關閉，過去的貼文顯示他在當時的民主黨初選中支持加巴德，而不是拜登或佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）。

而在今年的共和黨初選期間，魯斯也曾發文支持印度裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。拉馬斯瓦米去年4月曾提出「讓每個台灣家庭擁槍」以自我防衛，8月又稱若當選將保衛台灣免於中國可能的入侵，並將戰略模糊政策轉為戰略清晰，直到美國在半導體製造方面實現獨立，且誓言在2028年實現目標，但初選失利後退選支持川普。

►暗殺川普槍手身分曝 貼文「狂挺台灣」：想募阿富汗士兵來台