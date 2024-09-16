暗殺川普槍手有多項犯罪紀錄！曾持槍對峙警3hrs　當局：是預謀犯案

▲川普（左）15日打高爾夫球時，險遭58歲的魯斯（右）持AK-47襲擊。（組圖／達志影像／美聯社、翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國共和黨總統候選人川普在當地15日下午於佛州高爾夫球場打球時，險遭一名持有AK-47的男子襲擊，所幸特勤人員及時發現，並將槍手當場逮捕。事後，當局證實這名槍手是58歲的魯斯（Ryan Wesley Routh），而背景調查顯示，這名男子過去幾十年來，已有多項被逮捕的紀錄。

福斯新聞的背景調查顯示，現年58歲的魯斯來自北卡羅來納州，曾就讀於北卡州立農業和技術大學（NCATSU），並在2017年搬到夏威夷。他的LinkedIn資料顯示，他曾成立一家建築公司，為無家可歸者建造簡易住房，但他的社群媒體帳號卻充滿了極左派言論，時常批評川普、拜登和俄羅斯總統普丁等政治人物，還曾多次表態支持台灣和烏克蘭。

▲試圖暗殺川普的槍手魯斯曾有多項犯罪紀錄。（圖／翻攝自X）

根據警方紀錄，魯斯自1990年代以來多次因各種罪行被捕，其中包括持有毒品、無證駕駛，以及未替車輛續保車險和進行年度檢查等違規行為。此外，一篇2002年的報導也揭露，魯斯曾在一次交通違規截停後持槍逃跑，躲到一家蓋屋頂的公司裡，與警方對峙3小時後被捕。

魯斯在今年9月15日發動的暗殺行動發生於佛州西棕櫚灘（West Palm Beach）的川普國際高爾夫球俱樂部（Trump International Golf Club），而川普當時正在場內打球。據特勤局報告，事發時，魯斯將一把AK-47步槍瞄準川普所在的位置，但他的槍口伸出球場的鐵絲網時，就立刻被特勤局的特工發現，並迅速開火壓制。

魯斯隨後駕駛一輛SUV企圖逃逸，卻當場被警方逮捕。警方在魯斯遺留的物品中發現一把AK-47步槍、一台專業相機，以及2個背包。當局認為，魯斯計劃錄製整個襲擊過程，顯示這是一場有預謀、具有針對性的行動。川普在事後安全撤離，並透過網路向支持者報平安，表示他「永不投降」。川普的競選團隊也隨即發表聲明，確認川普沒有受傷。