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不相信父親有槍！　槍手兒子認：他很討厭川普

▲▼試圖暗殺川普的58歲槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）。（圖／翻攝自X）

▲試圖暗殺川普的58歲槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

美國共和黨參選人、前總統川普15日在佛州高爾夫球場險遭暗殺，外媒透露槍手的身分為現年58歲的魯斯（Ryan Wesley Routh）。魯斯的兒子接受媒體訪問時指出，他的父親確實很討厭川普，但並不是一個暴力的人，他甚至不相信父親有槍。

根據CNN報導，現年35歲的奧蘭（Oran Routh）表示，魯斯不會做出如此瘋狂的事情，更不可能有暴力行為，「他是個充滿愛心且誠實、勤奮的人，我不知道佛羅里達州發生了什麼，我希望事情只是被誇大了，他是個好父親、一個偉大的人。」

奧蘭接受《每日郵報》訪問時提到，魯斯確實很討厭川普，「他跟每個通情達理的人一樣討厭川普，我也不喜歡川普。」他也強調，魯斯不是個暴力的人，「他是我爸爸，據我所知，他只有幾張交通罰單，這太瘋狂了，我了解我父親，這一點也不像他。」

當被問及是否知道魯斯有槍時，奧蘭表示，據他了解沒有，「我從來沒見過他有槍，也沒見過他做過這種瘋狂的事。」

奧蘭說，魯斯幾年前搬到了夏威夷，且沒有軍事經驗的他，還曾經飛到烏克蘭幫助當地志願者和受影響的人。奧蘭也坦言，他和父親已經數年沒有聯繫，甚至不知道他為何人在佛州而非夏威夷，但未透露兩人未聯繫的具體原因。

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