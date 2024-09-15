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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

圍總統府若能解決問題他衝第一個　黃國昌：賴清德怎麼能睡得安穩

▲▼民眾黨「Justice為司法正義站出來」嘉義場宣講。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

▲黃國昌出席「Justice為司法正義站出來」嘉義場宣講。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，民眾黨14日於嘉義市再次舉行宣講聲援，民眾黨立委黃國昌則表示，柯文哲只能用意志力跟「可怕的綠色恐怖」對抗，不知道賴清德總統，怎麼有辦法睡得安穩，請睜開眼睛，看看「綠色黨國體制」，把台灣撕裂成什麼樣子，賴清德醒一醒好不好？如果透過「包圍總統府」，能讓事情解決，他保證一定衝第一個，但問題是現在面對的是一場長期抗戰，每個人都要照顧好自己，民眾黨會把這股力量凝聚。

黃國昌於「嘉義場宣講」表示，他知道這時候，絕大多數人都跟家人相聚一起，準備要過中秋節，但卻還有這麼多人願意聚集在這，相信想法都是「我們要把柯文哲主席救出來」。

黃國昌表示，看到媒體、檢調在賴清德政府一手掌控之下，對柯文哲主席的人格，展開無情的摧毀，柯文哲什麼也沒辦法說，只能用行動、用意志力跟「可怕的綠色恐怖」對抗，而大家每次聚集，相信柯文哲都能感受到「他並不孤單」，因為阿北還有他們。

黃國昌指出，近期媒體上各種光怪陸離的事情，從第一天捏造、栽贓柯文哲收受賄賂，從第一個數字170萬、700萬、1500萬，到了最近甚有「冷錢包、虛擬貨幣」，在這一波一波抹黑背後，作為對臺灣民主法治有向往的人民，心裡面第一個問題是「我們的媒體與檢調怎麼了」，對於一個人的攻擊抹黑，可以這樣不負責任、打了就跑嗎？

黃國昌再指，他相信第一線的記者朋友都很辛苦，從不怪罪他們，但真正要問的是控制這個第一線媒體、攝影機、編輯台背後的「那隻黑手」，那隻黑手想要透過餵養的假訊息，謀取政治上的利益，台灣人30.40年前對抗的不就是這個體制嗎？只不過當初黨國是藍色的，現在成了綠色。

黃國昌批評，他不知道賴清德總統，賴清德主席，怎麼還有辦法晚上睡得安穩，請睜開眼睛，看看所領導的「綠色黨國體制」，正把台灣撕裂成什麼樣子，賴清德醒一醒好不好？難道為了選舉利益，不惜抹殺一個認真為台灣做事的人，不惜撕裂台灣社會的良善，他不知道柯文哲想了這一切會有多難過、多沉重。

黃國昌再說，賴清德就職典禮，柯文哲帶領民眾黨的立委參加，為什麼？因為柯知道即使不同黨派、不一樣政治主張，都要為了要讓國家向前，這就是柯文哲的胸襟，去參加就職典禮不是低頭，而是知道每個人都是國家的一份子。

談到「京華城容積率」，黃國昌指出，圖利罪要成立，需要明知違背法令，但京華城560%容積率是法定的樓地板容積率，而全國各個縣市依照《都市計畫法》都可以有20 %的獎勵容積，從560%到840%容積率好像很多，但釐清後發現，有30 %是京華城用錢購買，而有爭議的就是20 %獎勵，柯文哲作為市長，他相信都市審議計畫委員會的審議、相信台北市一流的公務員，到現在沒有看過有人討論這20 %違法，內政部這樣說、各縣市也這樣規定，為何唯獨柯文哲的台北市不一樣？

黃國昌再指，他一直在想，為何媒體、檢調、法院為何說這20 %是違法的，才發現2024總統大選競選時，民進黨1月8日開了場記者會稱「柯文哲圖利京華城」，結果投完票，監察院1月16日就做了一個調查報告，聲稱京華城圖利，他也終於知道為什麼民進黨不廢監察院了。

最後，黃國昌強調，他跟很多支持者一樣很憤怒、激動，但越是這樣越要冷靜，因為正對抗一個掌握資源的「綠色幽靈怪獸」，如果透過「包圍總統府」，就能讓事情解決的話，他一定衝第一個，但問題是現在面對的是一場長期抗戰，每個人都要照顧好自己，這股改變台灣的力量、每次集結的力量都很重要，民眾黨要把這股力量凝聚，相信當柯文哲獲釋後，會很驕傲地說「台灣民眾黨不是他一個人的政黨，而是每一個抱持相同信念，想讓台灣前進的政黨」。

▼民眾黨「Justice為司法正義站出來」嘉義場宣講。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

▲▼民眾黨「Justice為司法正義站出來」嘉義場宣講。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

▲▼民眾黨「Justice為司法正義站出來」嘉義場宣講。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

▼民眾黨「Justice為司法正義站出來」宣講場次。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨，點圖放大）

▲▼民眾黨「Justice為司法正義站出來」嘉義場宣講。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

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