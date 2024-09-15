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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白合難攻破！綠估新會期還有一戰場　「先禮後兵」持續釋善意

▲▼郭國文與黃國昌衝突 排山掌 連續畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院上會期因國會改革法爆衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲因弊案走下神壇，如今被羈押，由他一手創立的民眾黨群龍無首，而立法院新會期開議在即，未來與藍綠間的合縱連橫是否發生變化成為焦點。綠營分析，民眾黨為了柯文哲，早已放話將對司法院預算以及大法官人事同意權下手，加上9月死刑及10月國會改革法案釋憲，朝野對抗勢必加劇，儘管過去與民眾黨立委黃珊珊溝通較順暢，但未來仍會是場硬戰，而外界多分析因柯案將讓司法法制委員會成為大戰場，不過國防外交委員會上恐怕也另有衝突，現階段將持續釋出誠意，同時做好準備，協助行政部門捍衛預算、說明政策。

回顧上個會期，在民眾黨立委中，黃珊珊對於「綠白合」的態度似乎更為彈性，像是曾與民進黨立委鍾佳濱共同催生保單強制執行新指引，並提修法盼兼顧受益人和債權人權益；或在攸關新住民權益立法協商時，也曾扮演凝聚共識的重要角色；更有綠委透露，與黃珊珊間私下的溝通管道順暢，面對法案卡關的部分是有意願討論推動的，而不是讓議事空耗。

如今，儘管黃珊珊遭停權，但仍未退出民眾黨權力核心，外界也評估可能成為「藍白合」的破口。不過，有綠營幕僚分析，在一些法案上，儘管黃珊珊雖確實較願意對話，但觀察下來，與黃珊珊的合作都是不具爭議的民生法案，所以作為民眾黨團總召的黃國昌願意放行，但若是牽涉到社會上較多關注的案子，尤其是現在柯文哲遭羈押禁見，民眾黨有他們的立場，因此下個會期「綠白合」並不樂觀，且對民進黨而言，並不會為了合作而合作，若要有合作，主要還是看對法案的想法是否一致。

對於民眾黨的態度，有綠委私下也分析，過去柯文哲還在時，為了維持聲勢，對於綠白合也保有空間，可以牽制住黃國昌，但柯文哲現在不在，白營的路線也有可能會再往藍偏。

面對新會期的挑戰，民進黨團總召柯建銘表示，最重要的還是114年度中央政府總預算、113年度追加預算、113年度國營事業預算及前瞻計畫第五期這四大預算法案，以及國家通訊傳播委員會（NCC）、第14屆考試院、113年司法院大法官、公平交易委員會四大人事同意權。至於優先法案，民進黨團定調只要行政院送來的就是優先法案，會積極跟各部會溝通。

▲▼立法院新會期，藍綠白陣營爭議法案與優先法案（圖／記者陶本和製表）

▲立法院新會期，藍綠白陣營爭議法案與優先法案。（圖／記者陶本和製表）

民進黨團幹事長吳思瑤則多次說明，民進黨團的立場就是朝野合作、民生優先，雖然可預知藍白合越來越緊密，對於各個議案，不管是預算案、人事同意權案，乃至於法案的杯葛跟抵制，會越來越為強烈，但民進黨團現階段還是誠意相待，不論是國民黨還是民眾黨，民進黨團依舊願意合作，但也會做好準備，協助行政部門來捍衛預算、說明政策。有關議事攻防的策略，吳思瑤僅強調，民進黨是有經驗的，會全力以赴。

吳思瑤也指出，行政、立法的溝通應強化，因為每一分預算都是要反應政策的必要性，行政部門應要比上個會期更加盡全力來進行朝野間的溝通、協調，提出論述、捍衛政策，包括人事同意權，要順利行使，行政部門的努力也是首要之務。

此外，因柯文哲案，外界多將目光放在新會期的司法法制委員會，但有綠委認為，下個會期國防外交委員會也將會是戰場，在兩岸的問題上，國民黨或許仍有某些態度要展現出來，會更強硬，那民進黨當然也會拉升抵抗的強度，因此之後的抗爭可能更為激烈，「以為上會期就是立法院的衝突巔峰，但下會期也讓人擔心」。

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