盼藍白連署「凍結總統府預算」　張啓楷：直到賴清德國情報告才解凍

▲立委張啓楷。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨各地方黨部舉辦宣講抗議司法不公，民眾黨立委張啓楷14日批評，總統賴清德選前要到立院國情報告，選後卻提釋憲未前往，因此將提案凍結總統府預算，此話引發外界熱議。張啓楷15日說，近期會先提案請立委連署，盼先凍結總統府預算，直到賴信守承諾至立院國情報告，才將預算解凍。

針對14日稱要凍結總統府預算，張啓楷15日受訪時表示，立院下會期是預算會期，也是「全民作主」的會期，可以透過預算審查要求部會跟政治人物兌現諾言。

張啓楷指出，賴清德競選期間曾公開承諾「願意到立院做國情報告」，但到現在都沒兌現；2008年聲押前總統陳水扁時，賴清德曾經公開批評「押人取供」、「不要破壞偵查不公開」等，可在柯文哲案子裡面，幾乎每天都是謠言滿天飛，偵查不公開完全被破壞，賴清德至今只講一句「勿枉勿縱」，沒對法治跟人權被破壞提出具體解決的方案。

張啓楷強調，所以在新會期先凍結總統府預算，直到賴清德兌現政治諾言，「最近我會先提案，請所有立委一起連署。」除了找民眾黨立委外，也會尋求國民黨幫忙，先凍結總統府預算，直到賴清德信守政治承諾到立院國情報告，並對破壞人權法治做清楚說明後，才將預算解凍。