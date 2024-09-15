看準綠白不合！藍強化主體推優先法案　首戰「打包退回」大法官

▲國民黨預計周四召開黨團大會，商討新會期作戰方針 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷弊案，是否影響國會藍白合？不管是民眾黨立法院黨團總召黃國昌強調，堅定腳步推動改革法案，還是國民黨立委洪孟楷喊出「60席團進團出不讓民進黨分化」，皆顯示在整體氛圍上，立法院下一個會期，藍白合空間仍大。但翻開藍白各拋出的優先法案，可以看出重疊甚少，不具名藍委直言，還是會優先處理國民黨法案，不太可能為民眾黨妥協，不過，合力拉下賴清德總統提名的新任大法官提名名單，絕對會是新會期藍白合作的首戰。

目前等待立法院行使同意權的人事案，包括考試委員、國家傳播通訊委員會（NCC）委員，但由於藍白有意凸顯司法不公，大法官的人事案將首當其衝。對此，藍白立委日前已批評此次提名酬庸意味濃厚，國民黨立法院黨團痛批，這根本是「史上最爛大法官提名名單」，呼籲賴清德重提人選。

藍委指出，賴清德總統520就任後「用人唯親」，從最近兩起人事案便可見端倪，包括交通部長由行政院前發言人陳世凱接任、司法院副院長提名前競選總部主委姚立明，連綠營內部都有異音。該藍委認為，賴清德的用人恐讓原本就高度對立的朝野關係更雪上加霜，「姚立明酬庸色彩太明顯了！」除了姚立明，提名院長的學者張文貞也是民進黨聲請國會職權修憲案所指定的鑑定人，「國民黨目前傾向打包處理退回」，藍營普遍認為，民進黨就是刻意提出一個不可能過的名單，似乎是要給姚立明一個交代，甚至是賴清德欲累積朝野對立的「相罵本」，但國民黨仍舊不可能讓綠稱心如意。

國民黨立院黨團書記長林思銘也說，姚立明是賴清德競選總統時的主委，根本擺明未來司法院的掌舵者，在船還沒出航之前，就已經下錨定位，黃國昌也已喊出「絕對反對」立場。藍白陣營對於姚立明等部分大法官人事案，已放話將在立法院行使人事同意權時「嚴審」。

除了首戰大法官人事確定在野合作，新會期藍白也都有各自優先通過的法案，其中不乏有可以合作的空間。藍白委都點名《財政收支劃分法》，還有藍營想要的《吹哨者保護法》、《學生輔導法》、《消防法》等民生法案，都只差最後一哩路。藍委洪孟楷指出，這些重大民生法案都會是想優先提出通過的法案，且有些法案在上個會期已經有充分的討論；他也特別提到，《吹哨者保護法》已經討論許久，期待下個會期能順利通過。藍委林沛祥也點名，第一個要通過的就是《財政收支劃分法》，尤其是統籌分配款的規定部分。

但民眾黨立委黃珊珊則認為，民眾黨團《財劃法》的版本，就是把中央政府正在做的事情法制化，要把現在進行的分配比例做調整，而國民黨的版本，讓大部分預算都下放到地方政府，似乎也不太妥當。不具名藍委對此表示，即便白營已經公開出題，但還是會以國民黨法案為優先處理，不太可能為了民眾黨而妥協，《財劃法》的部分因行政院尚未提出相對版本，且各縣市要求不同，較為複雜，因此會持續討論。

藍營立院人士直言，綜觀三黨的優先法案，僅有藍綠在《學生輔導法》與《消防法》看來較有共識，藍白在《吹哨者保護法》上較有共識外，其他都是各自提案，其中民眾黨主張廢考監兩院，但國民黨秉持五權分立主張，不可能奉陪。該人士分析，藍白喊出要合作是在野必然的路線，但就現實層面而言，國民黨在新會期較上會期更能保持主體性，「小草經過柯文哲一案，不會再給民眾黨8席立委任何與民進黨合作的空間了，只要泛藍54席穩穩投票就能贏過民進黨51席」，到時民眾黨8席不管要自投還是投藍，對於國民黨來說都是利多。

藍綠白新會期蓄勢待發，但各有法案下，還牽涉到人事同意權與總預算，勢必會有各種黨團協商與妥協。藍營人士指出，即便已陸續公佈「優先法案」，且高喊立院「藍白合」，但大多仍是宣示性的喊話，全部要通過的機會不高，至於柯文哲涉弊遭羈押禁見，藍委強調就事論事，國民黨長期堅持的司法正義、司法獨立，因此在刑事訴訟權的處理，還是會跟民眾黨溝通，至於甚麼樣的形式，本週四的黨團大會會做內部溝通。