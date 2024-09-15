　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

看準綠白不合！藍強化主體推優先法案　首戰「打包退回」大法官

▲▼國民黨團召開 嚴拒中選會把黑手伸向基隆 記者會 傅崐萁 洪孟楷 林思銘 王鴻薇 林沛祥 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨預計周四召開黨團大會，商討新會期作戰方針 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷弊案，是否影響國會藍白合？不管是民眾黨立法院黨團總召黃國昌強調，堅定腳步推動改革法案，還是國民黨立委洪孟楷喊出「60席團進團出不讓民進黨分化」，皆顯示在整體氛圍上，立法院下一個會期，藍白合空間仍大。但翻開藍白各拋出的優先法案，可以看出重疊甚少，不具名藍委直言，還是會優先處理國民黨法案，不太可能為民眾黨妥協，不過，合力拉下賴清德總統提名的新任大法官提名名單，絕對會是新會期藍白合作的首戰。

目前等待立法院行使同意權的人事案，包括考試委員、國家傳播通訊委員會（NCC）委員，但由於藍白有意凸顯司法不公，大法官的人事案將首當其衝。對此，藍白立委日前已批評此次提名酬庸意味濃厚，國民黨立法院黨團痛批，這根本是「史上最爛大法官提名名單」，呼籲賴清德重提人選。

藍委指出，賴清德總統520就任後「用人唯親」，從最近兩起人事案便可見端倪，包括交通部長由行政院前發言人陳世凱接任、司法院副院長提名前競選總部主委姚立明，連綠營內部都有異音。該藍委認為，賴清德的用人恐讓原本就高度對立的朝野關係更雪上加霜，「姚立明酬庸色彩太明顯了！」除了姚立明，提名院長的學者張文貞也是民進黨聲請國會職權修憲案所指定的鑑定人，「國民黨目前傾向打包處理退回」，藍營普遍認為，民進黨就是刻意提出一個不可能過的名單，似乎是要給姚立明一個交代，甚至是賴清德欲累積朝野對立的「相罵本」，但國民黨仍舊不可能讓綠稱心如意。

國民黨立院黨團書記長林思銘也說，姚立明是賴清德競選總統時的主委，根本擺明未來司法院的掌舵者，在船還沒出航之前，就已經下錨定位，黃國昌也已喊出「絕對反對」立場。藍白陣營對於姚立明等部分大法官人事案，已放話將在立法院行使人事同意權時「嚴審」。

▲▼立法院新會期，藍綠白陣營爭議法案與優先法案（圖／記者陶本和製表）

除了首戰大法官人事確定在野合作，新會期藍白也都有各自優先通過的法案，其中不乏有可以合作的空間。藍白委都點名《財政收支劃分法》，還有藍營想要的《吹哨者保護法》、《學生輔導法》、《消防法》等民生法案，都只差最後一哩路。藍委洪孟楷指出，這些重大民生法案都會是想優先提出通過的法案，且有些法案在上個會期已經有充分的討論；他也特別提到，《吹哨者保護法》已經討論許久，期待下個會期能順利通過。藍委林沛祥也點名，第一個要通過的就是《財政收支劃分法》，尤其是統籌分配款的規定部分。

但民眾黨立委黃珊珊則認為，民眾黨團《財劃法》的版本，就是把中央政府正在做的事情法制化，要把現在進行的分配比例做調整，而國民黨的版本，讓大部分預算都下放到地方政府，似乎也不太妥當。不具名藍委對此表示，即便白營已經公開出題，但還是會以國民黨法案為優先處理，不太可能為了民眾黨而妥協，《財劃法》的部分因行政院尚未提出相對版本，且各縣市要求不同，較為複雜，因此會持續討論。

藍營立院人士直言，綜觀三黨的優先法案，僅有藍綠在《學生輔導法》與《消防法》看來較有共識，藍白在《吹哨者保護法》上較有共識外，其他都是各自提案，其中民眾黨主張廢考監兩院，但國民黨秉持五權分立主張，不可能奉陪。該人士分析，藍白喊出要合作是在野必然的路線，但就現實層面而言，國民黨在新會期較上會期更能保持主體性，「小草經過柯文哲一案，不會再給民眾黨8席立委任何與民進黨合作的空間了，只要泛藍54席穩穩投票就能贏過民進黨51席」，到時民眾黨8席不管要自投還是投藍，對於國民黨來說都是利多。

藍綠白新會期蓄勢待發，但各有法案下，還牽涉到人事同意權與總預算，勢必會有各種黨團協商與妥協。藍營人士指出，即便已陸續公佈「優先法案」，且高喊立院「藍白合」，但大多仍是宣示性的喊話，全部要通過的機會不高，至於柯文哲涉弊遭羈押禁見，藍委強調就事論事，國民黨長期堅持的司法正義、司法獨立，因此在刑事訴訟權的處理，還是會跟民眾黨溝通，至於甚麼樣的形式，本週四的黨團大會會做內部溝通。

ET快訊
快訊／武俠片巨星殞落！《蘇乞兒》徐少強癌逝　享壽73歲
女師遭警「大外割」上銬！　怒提國賠300萬結果曝
周杰倫開唱「現場變大型瀑布」！　搖滾區粉絲慘樣曝光
快訊／熱帶低壓生成！最新路徑曝　估明增強為颱風「葡萄桑」
愛莉莎莎鬆口談柯文哲！　14字吐心聲
中秋囤放爆竹煙火！　火藥量「破百公斤」慘了
教保員穿黑絲、熱褲拍抖音！　小朋友全入鏡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曝賴政府明年編列15億宣傳預算　翁曉玲轟：不允許拿納稅錢養網軍

看準綠白不合！藍強化主體推優先法案　首戰「打包退回」大法官

立院新會期攻防將更激烈　民眾黨拚與藍合作「刪監察院、NCC預算」

藍白合難攻破！綠估新會期還有一戰場　「先禮後兵」持續釋善意

民進黨高捷辦「創黨影展」惹議　確定更換地點另覓場地

白議員指控洩密！　游淑慧貼「對話紀錄」反擊：做過何必怕人提？

美援台彈藥過期防彈衣發霉　藍委批荒唐：賴清德別害全民當塑膠

圍總統府若能解決問題他衝第一個　黃國昌：賴清德怎麼能睡得安穩

盼藍白連署「凍結總統府預算」　張啓楷：直到賴清德國情報告才解凍

雲林槓上中央！暫緩綠能電廠核照　張嘉郡：綠電發展至今仍不穩

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

奧運金牌林郁婷挑戰投手丘開球　選1號球衣：紀念歷史性的一刻

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

大雨狂炸！馬路大淹水　台中車站「變水上樂園」

客人用完熱水沒關「流不停」 員工飛奔關水不慎滑倒遭燙傷

女兒爆男同學誇她美　父吃醋急圓場：你比較帥

曝賴政府明年編列15億宣傳預算　翁曉玲轟：不允許拿納稅錢養網軍

看準綠白不合！藍強化主體推優先法案　首戰「打包退回」大法官

立院新會期攻防將更激烈　民眾黨拚與藍合作「刪監察院、NCC預算」

藍白合難攻破！綠估新會期還有一戰場　「先禮後兵」持續釋善意

民進黨高捷辦「創黨影展」惹議　確定更換地點另覓場地

白議員指控洩密！　游淑慧貼「對話紀錄」反擊：做過何必怕人提？

美援台彈藥過期防彈衣發霉　藍委批荒唐：賴清德別害全民當塑膠

圍總統府若能解決問題他衝第一個　黃國昌：賴清德怎麼能睡得安穩

盼藍白連署「凍結總統府預算」　張啓楷：直到賴清德國情報告才解凍

雲林槓上中央！暫緩綠能電廠核照　張嘉郡：綠電發展至今仍不穩

嫉妒心最強的三大星座！TOP 1不能忍受身邊人過更好　只想摧毀撫平心中不安

黃暐傑若明年選秀？葉君璋：健康無虞狀元也不是不可能

高雄「全台最美KTV」淪格鬥場！2男酒後失控互毆進警局

瑪麗亞凱莉踩15cm高跟鞋登萬里長城！　「緊身長裙」爬階梯要人扶

快訊／武俠片巨星殞落！《蘇乞兒》徐少強癌逝北京　享壽73歲

AV女優本鄉愛遭騙上床！已婚YTR被挖2年前婚禮　「新娘全程超詭異」

腸病毒高峰！開學首周全台72班停課　羅一鈞：中秋後持續在高點

快訊／回家了！雪霧鬧部落聯外道路坍方　8hrs搶通荒廢20年舊路

深夜急診沒船班！北竿鄉1女腹痛+1男眼嘴腫脹　海巡派挺馳援

小鬼過世4週年…KID曬《空笑夢》MV圖！　吐思念：永遠的小隊長

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

政治熱門新聞

鍾小平曾對黃瀞瑩奪命連環叩！本人認了

于北辰被爆超領退休俸　退輔會回應

第11次日月潭泳渡！馬英九「最後一游」

駁斥高雄國賓、THE ONE超高容積率任內核定！　吳敦義：一派胡言

詹江村發文轟鍾小平：跟哈巴狗一樣

高雄選戰民調綠不敵柯志恩「2黑馬被點名」　許智傑：若他們願意是好事

白護柯嗆刪總統府預算　藍委不買單：沒觀察到賴清德介入

圍總統府若能解決問題他衝第一個　黃國昌：賴清德怎麼能睡得安穩

預言民進黨2026各縣市底牌！　郭正亮分析選情：賴清德非贏不可

曝台南高雄不再派西瓜都能贏　他分析：藍營「這兩人」成賴清德夢魘

張啓楷將提案凍結總統府預算

柯志恩民調輾壓綠營5戰將　網點名黃捷參戰

鍾小平連說2次沒追她　曾姸潔曝私訊

幕後／新疆考察招團不力　馬政府高官以「腰痛需靜養」為由不去了

更多熱門

相關新聞

白拚與藍合作　刪監察院、NCC預算

白拚與藍合作　刪監察院、NCC預算

立法院第二會期報到後迄今半個月遲未開議，立法院長韓國瑜將於18日進行朝野協商，不過民眾黨團早於3日公布優先法案清單；但面對新會期與另外2黨之間的合作，民眾黨立委張啓楷表示，相信大家對民生有利的法案一定會合作，但在改革上一定是藍白合，並預告這會期預算攻防一定會很激烈，目前黨團對刪監察院與NCC預算已有共識。

藍白合難攻破！綠估新會期還有一戰場　「先禮後兵」持續釋善意

藍白合難攻破！綠估新會期還有一戰場　「先禮後兵」持續釋善意

民進黨高捷辦「創黨影展」惹議　確定更換地點另覓場地

民進黨高捷辦「創黨影展」惹議　確定更換地點另覓場地

白議員指控洩密！　游淑慧貼「對話紀錄」反擊：做過何必怕人提？

白議員指控洩密！　游淑慧貼「對話紀錄」反擊：做過何必怕人提？

美援台彈藥過期　藍委：賴清德別讓全民當塑膠

美援台彈藥過期　藍委：賴清德別讓全民當塑膠

關鍵字：

國民黨民眾黨民進黨立法院法案藍白合

讀者迴響

熱門新聞

AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR「想愛愛說謊了」

阿諾驚爆遭外景主持人性騷

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

買紅茶會選哪家？他推「這2間」

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

台灣超商目睹「阿北1搭配」　瞬間嚇壞！日籍作家：在日本是搶匪

好市多1時段逛最優惠？老會員認證

人妻偷吃「孩子同學的爸爸」　元配氣炸！衝家長群組公布壞壞片

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手

男染淋病「去過加油站廁所」　醫：GG很長耶

你同時看到幾張臉？測試隱藏天賦

黃暐傑被海盜釋出　開刀返台復健

YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

明後天可能有颱風生成　下周雨區變大

更多

最夯影音

更多

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面