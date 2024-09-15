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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院新會期攻防將更激烈　民眾黨拚與藍合作「刪監察院、NCC預算」

▲▼民眾黨團第十一屆第二會期優先法案記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團第二會期優先法案記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

立法院即將在本周開議，民眾黨團早於3日公布優先法案清單；但面對新會期與另外2黨之間的合作，民眾黨立委張啓楷表示，相信大家對民生有利的法案一定會合作，但在改革上一定是藍白合，並預告這會期預算攻防一定會很激烈，目前黨團對刪監察院與NCC預算已有共識。

民眾黨團3日召開優先法案記者會，公布8名立委在第二會期要推動的法案，其中以黨團總召黃國昌要強化刑事偵查程序人權保障的《刑事訴訟法》、刑法增訂《妨害司法公正罪》與《棄保潛逃罪》、《公益揭弊者保護法》，立委陳昭姿的《尊嚴善終法》（安樂死合法化）最備受討論。

另還有《新聞媒體與數位平台強制議價法》、《衛星廣播電視法》、《勞工保險條例》第66條及第69條條文修正草案」、《不在籍投票法》、《反歧視法》、《住宅法》修正草案、《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案、《國家醫療科技評估中心設置條例》、《長照保險法》、《融資公司法》、《營養午餐專法》、《中高齡者及高齡者就業促進法》、《要塞堡壘地帶法》、《陸海空軍獎勵條例》等。

民眾黨團也於11日再召開記者會，批評陳吉仲與林聰賢遭告發圖利等共6案，但北檢偵辦超過一年多，仍在「偵查中」，與辦柯文哲案的速度顯有差別待遇，因此預告將凍結農業部中央畜產會預算，直到交代清楚超思蛋案情為止，另若北檢再繼續荒腔走板，也會審慎評估法務部的預算。

▲▼民眾黨團召開 柯文哲被以圖利罪告發 那陳吉仲與林聰賢呢 記者會 張啟楷 林國成。（圖／記者屠惠剛攝）

面對立法院新預算會期的態度，以及有藍委喊出「60人（52席國民黨、8席民眾黨）團進團出」等主張，民眾黨立委張啓楷接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，民眾黨團內部沒有討論「60人團進團出」議題，一定是有共同理念、價值，以及對民生有利的才合作。

張啓楷指出，只要是對民生有利的法案，相信大家一定會合作，但如果是關於「改革」如國會改革、媒體改革、財政改革等議題，民進黨過去就是抵死不從、不想要改，所以一定是藍白2個在野黨合作。

張啓楷預告「這會期的預算攻防一定會很激烈。」由於立委在審預算上可有3種動作，分別是「決議」、「刪減」和「凍結」，目前黨團內部討論最明顯的例子，就是監院一年有10億9000萬元預算，民進黨在野時曾說要改，結果現在卻不想改，因此除了人事費、財產申報費以外全砍；另外一個就是NCC（國家通訊傳播委員會）預算全刪。

至於14日提到要凍結總統府預算，張啓楷也澄清，這是因為總統賴清德選前說要來立院國情報告，結果選後卻不來，立院唯一能使用的武器就是「預算」，畢竟這是賴清德對人民的承諾，「我現在凍結你預算，要你兌現承諾，不然現在除了這個方法以外，還有辦法叫賴清德來嗎？」

▲▼總統賴清德出席「113年三軍士官新生聯合開學典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

張啓楷也說，現在剛好碰上柯文哲案，過去賴清德在前總統陳水扁被羈押時，說不能押人取供與違反「偵查不公開」，結果現在都發生在柯文哲身上，「陳水扁是人權，難道柯文哲的不是人權嗎？」雖然外界對前總統蔡英文、馬英九有很多批評，可是這2人過去也常常出來喊「司法公正」、「重視人權」等言論，賴清德卻連講都不講。

從預算上來看，張啓楷總結，刪除監察院與NCC預算，這些黨團內已有共識的，而在野也應該都會站在一起，畢竟國民黨日前才開記者會質疑賴政府想「大內宣」，因此這些藍白2黨會合作，也想像得到民進黨會全力抵抗，「攻防一定會比以前都還激烈，畢竟以前那種國民黨怎麼投票都輸的8年時代，已經過去了。」

而因柯文哲捲入京華城案，民眾黨質疑「司法不公」等爭議，被問到會不會刪法務部預算？張啓楷稱，尚未有進一步討論，並預告民眾黨團未來會在固定時間召開記者會，主題包括揭發弊案，例如之前的高端、光電案等會陸續再談，以及針對預算會期的預算內容說明，避免中央浪費民脂民膏。

▲▼立法院新會期，藍綠白陣營爭議法案與優先法案（圖／記者陶本和製表）

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