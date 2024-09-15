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西瓜「特價20」結帳尷尬了！律師被騙：從屏東抱回台北省3元

西瓜「特價20」律師也被騙！呂秋遠結帳尷尬了　從屏東抱回台北省3元

▲呂秋遠透露自己被西瓜「特價20」板子騙了。（圖／呂秋遠臉書）

文／CTWANT

夏季天氣炎熱，西瓜消暑清涼，是夏季熱門水果之一。律師呂秋遠昨（14）日發文透露，日前他到屏東開庭經過一家水果行，小玉西瓜上面寫著「特價20」，他以為是一顆20元，且認為屏東這個價格很合理，當他抱著兩顆準備結帳想著帶回台北，沒想到收銀員竟將西瓜放上秤台，讓他意識到不對勁，趕緊將另一顆放回原位，「看到特價，不要像大嬸一樣的心動，不然發現真相以後，就會變成心痛。」

呂秋遠昨日在臉書上分享一則關於西瓜的故事，日前他到屏東開庭，看到水果行的小玉西瓜旁的牌子寫著「特價20」，先前氣候不穩，小玉西瓜從一顆50元到150元都有，呂秋遠開始不斷說服自己，「屏東是西瓜產地沒錯吧？屏東物價比較低沒錯吧？屏東人做生意就是這麼樸實無華且單調沒錯吧？一顆20元，很合理，沒錯吧？」

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呂秋遠想著在台北兩顆小玉西瓜也要300元，在屏東兩顆40元，也省了260元，就當作開庭的戰利品，當他正拿去結帳時，心中還在想著豪氣的說：「50元不必找了」，結果收銀員把西瓜放上秤台，當下他才明白，「原來是一斤20元，當下我馬上把另一顆西瓜放回原地，很尷尬的跟收銀大姐說，一顆就好。秤完，結果是147元。」

最後他將一顆小玉西瓜一路帶回台北，不死心的他還跑到連鎖賣場看價格，「一顆150元，我省了3元。可是，這沒有特價、這不是特價、這完全就是一模一樣的價格！」這件事也帶給他一些啟發，「當價格低於平常太多的時候，通常不是品質有問題，就是眼睛有問題」、「如果吸引你的是品質，有能力就買下來，不要懷疑。但是如果吸引你的是價格，回家想想再說」、「看到特價，不要像大嬸一樣的心動，不然發現真相以後，就會變成心痛」、「看到偏離常軌的價錢，不要急著all in，不然你的荷包就準備all out」、「謝謝所有讓我很忙的客戶，要是我有空去百貨公司週年慶，我的卡肯定早就刷爆了」、「永遠不要相信特價，請因為需要而買，而不是因為便宜而買。」

網友看完後，紛紛表示，「我們多數大嬸級的會先問是稱斤還是算『個』」、「就想成：如同買了重訓課程」、「您買水果的經驗不夠啊」、「沒想到連律師也上當」、「這是商人的障眼法」。

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