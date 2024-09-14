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單身女遺產想留給乾姐　遺囑「1句話」死後房產恐全充公

律師蘇家宏直言，遺囑的內容很重要，沒有爭議的文字，執行起來比較順暢，也比較沒有爭議。（示意圖／pixabay）

▲律師蘇家宏直言，遺囑的內容很重要，沒有爭議的文字，執行起來比較順暢，也比較沒有爭議。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一名單身女性遺囑中提到「如果我外出發生事故不幸，我的財產，全部贈與給乾姐姐」，結果日前疑似心血管疾病在家病逝，地方法院認定遺贈條件不成就，因此判乾姐姐敗訴。恩典法律事務所創辦人、律師蘇家宏直言，遺囑的內容很重要，沒有爭議的文字，執行起來比較順暢，也比較沒有爭議。

蘇家宏在臉書指出，一名單身女性遺囑寫下「如果我外出發生事故不幸，我的財產包括存款、保險、房產，等等，全部贈與我的乾姐姐OOO女士」，結果日前疑似心血管疾病在家病逝，地方法院認定遺贈條件不成就，乾姐姐不能取得遺產，因為遺囑文字寫「外出發生事故」。

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蘇家宏點出，「明天」或「外出意外」哪一個先到，依照文字表面意義，都沒有到。他認為，該名女子立遺囑的心態可能是她覺得會「出事意外」離開人世時，這份遺囑就會發生功用，但沒想到出事意外和明天都沒來，安安靜靜的在家離開人世，結果因為遺囑這樣寫，遺產可能充公。

蘇家宏表示，一般人對於死亡有所忌諱，所以在表達上，會有一些情境或描述，像是「外出意外」、「壽終正寢」、「在醫院病逝」等，實際上是指他死亡之後，並非表達「法律上的條件」，本件遺囑文字，如果立遺囑人有區分，自然死亡給OOO，意外死亡給XXX的話，就比較像是條件，如果只是寫「如果我外出發生意外」，似乎判給乾姐姐是符合立遺囑人真意。

蘇家宏說，「尊重判決，上訴，是符合程序的做法！這判決告訴我們，遺囑的內容很重要，沒有爭議的文字，執行起來比較順暢，也比較沒有爭議。遺囑每個字的威力就是那麼強，溫暖與愛才能真正透過遺囑傳下去，此刻，就是立遺囑最好的時刻。」

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