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交往單親媽！他怨女友「忙照顧小孩」　1句話惹怒律師：這才可憐

男網友近日和單親媽媽交往，但發現因為對方要照顧小孩，在一起機會不多，因此相當無助。（示意圖／翻攝自pexels）

▲男網友對於女友忙於照顧小孩，導致2人在一起時間不多，感到相當無奈。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

一名男網友近日正和單親媽媽交往，發現因為對方要照顧小孩，在一起機會不多，因此相當無助。對此，律師呂秋遠列出10點攻略直言，「『我不在意她離過婚』這句話根本就有問題，沒離婚還貌合神離的才可憐好嗎？」

呂秋遠收到男讀者投稿，表示最近喜歡上一個離婚的媽媽，自己不在意她離過婚，也不在意她有小孩，但是總覺得相處的時間很少，「我知道她忙工作、忙家裡、忙照顧小孩，在一起的機會不多，讓我很困擾，常常都因為思念過深而心裡難受。所以想請您給點建議，跟離婚有小孩的單親媽媽交往，需要知道些什麼？或注意些什麼？謝謝您。」

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對此，呂秋遠在臉書指出，要先糾正一個觀念，「我不在意她離過婚」這句話根本就有問題，自己最不爽有人講這句話。呂秋遠說，「你不覺得，這句話就是一種以上對下的態度？離過婚是臭了嗎？沒離婚還貌合神離的才可憐好嗎？不過，如果你願意修正這種態度，我可以提供你攻略本作為參考就是了。」

呂秋遠列出10點：

1.在這段關係裡，前夫是最可怕的動物。如果他死了、不在乎了、再婚了，那也就算了，最怕的是他其實還念念不忘你這個女友或他的前妻，那你就會很辛苦。因為他會一直騷擾你，或者是你跟她的新家，這一點你要有心理準備。

2.擔當！這是很重要的。如果前夫出現，你一定要跟你的女友站在一起，捍衛你們的愛情，不要因為他的恐嚇、威脅，你就退卻。基本上，如果他有相關的暴力行為，可以請你的女友聲請保護令，不要跟這種人妥協。

3.你要瞭解她離婚的原因，當然，她或許會欺騙你，但是知道先前因為什麼問題而離婚，總是比較好，免得以後苦主換成你，並不是只有男人會外遇，女人也會，如果大部分是她前夫的錯，你就可以鬆一口氣了。不過，當她非理性的污辱他前夫，也請你明辨是非，個性不合，不會是一個人的錯。

4.你要考量你能不能把她的孩子當成你的孩子，基本上，你女友會非常在意這個小孩，基於擒賊先擒王的道理，你一定要先討好小孩，如果小孩願意叫你乾爹，大概很快就有機會跟他媽在一起了。但是，除非孩子的老爸完全不負責任，否則請不要讓他叫你爸爸，你不是他爸，他的爸爸只有一個，就是生他的那一個。

5.你要有肚量，如果女友要帶孩子給生父探視，甚至一起出去玩，這是沒辦法的，因為就算親權由媽媽行使，爸爸也有探視權，除非爸爸都不主動來看，那麼算你賺到，你就認真一點，扮演乾爹的角色。

6.如果生父對於孩子跟你過於親近很有敵意，你要很有耐心的跟生父溝通，他永遠是這個孩子的父親，你只是他媽的男友或丈夫，他跟孩子之間永遠都是沒問題的，但如果遇到不明理的，那就別理他，過份一點的就聲請保護令。

7.要慷慨一點，如果生父沒付扶養費，你的經濟能力還可以，那就幫你的愛人多付點錢，養孩子很貴的，你這麼好心，上天一定會回報你，就算沒有，你女友也會「回抱」你，對於金錢，請不要吝嗇，以後如果你要收養這個小孩，這會是很關鍵的因素。

8.如果女友沒時間跟你約會，除非是你根本不是她的菜，否則一定有不得已的苦衷，你就多幫她帶小孩，讓她對於經濟多一點安全感，你跟她的相處時間就會增加。

9.如果你要跟她生孩子，要有心理準備，她對於前夫的孩子，還有你現在生的孩子，會一樣疼愛，而身為不同父親的孩子，你絕對不可以有差別待遇，不然以後會有很多的不公平，對於孩子不好。

10.其實，愛情沒這麼多規矩，但是對於離婚的女孩們，心裡會對於愛情沒這麼多憧憬，而是現實考量居多，你得要有耐心，因為你會是她下半輩子的伴，多花點心思，她會好好珍惜你的。

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