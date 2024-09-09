柯文哲不提抗告！律師點頭「這是正確決定」：壓力轉到檢察官身上

▲柯文哲遭移送土城看守所。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案，遭羈押禁見，稍早其委任律師證實，柯因不願讓法院為難，不願提起抗告。對此，律師王至德認為，這是正確的決定，更直言「接下來壓力就轉到檢察官身上了。」

王至德在粉專「法老王-王至德律師」提到，「柯文哲的律師說不抗告了，我個人覺得是正確的決定，從以往的實務經驗來看，被押進去的被告，鮮少有在起訴之前被放出來的，就算柯文哲抗告，要放出來的機率也相當小，而且不只是抗告成功的機率小，就算是聲請交保，實務上也很少核准的，再抗告或聲請交保其實多半是白費工夫。」

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▲律師認為，柯文哲不提抗告正確的決定。（圖／翻攝自臉書／法老王-王至德律師）

王至德直言，反正柯文哲現在已決定不抗告，接下來壓力就轉到檢察官身上了，畢竟押票一次最長2個月，最多再延長一次2個月，也就是檢察官得在4個月內起訴，不然就得把柯P放了，「這麼大型的案件要在4個月內結案起訴，也是相當辛苦呀！」

另外，柯文哲委任律師證實，原本有意提出抗告尋求救濟，惟柯文哲於庭前已明白表示，「不願讓法院有所為難，如遭羈押，不願抗告」，經律師律見再次確認後，柯文哲仍表示不願提起抗告，基於尊重當事人意願，因此不再抗告。

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