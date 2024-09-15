獨居者沒寫遺囑！不法集團「惡劣手法」吞掉1.4億　律師給建議

▲蔡姓主嫌夥同里長、書記官、議員服務處主任、戶政士等公務員，涉嫌偽造遺囑侵吞亡者地產。（圖／記者張君豪翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北地檢署與刑事局、調查局2023年接獲北市地政局檢舉有不法集團利用偽造遺囑簽名，向地政機關申請辦理不動產過戶案件，該集團前後不法獲利達1億4千萬元。對此，律師蘇家宏在臉書上發文直言，詐騙集團看準大部分人都不會寫遺囑，所以就將腦筋動到這，如果每個獨居者都有寫遺囑的習慣，就能保護自己一生奮鬥的成果。

本站曾報導「假亡者簽名偽造遺囑騙1.4億房產 台版「地面師」賺死人錢手法曝」，該集團為了騙取亡者財產，聯合里長、戶政士、新北地方法院書記官等人，偽造遺囑手法申請變更不動產11件，不法獲利達1億4千萬元，警訊後依詐欺、偽造文書、貪汙治罪條例等罪解送地檢。

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主嫌手法惡劣，他先利用地政局下載未辦理繼承土地、建物列管名冊，再賄賂警察和地政人員調閱相關資料，甚至偽造租賃契約，並找鎖匠開啟這些無人繼承的房屋，入內找尋過世老人的證件、筆記等相關資料，最後再模仿過世老人筆跡，找到土地權狀後偽造遺囑簽名。

律師蘇家宏在臉書上發文表示，這些被害者中包含單身獨居老人，其並無法定繼承人，且家人在國外，不願處理遺產，而這樣的情況，使得遺產沒有人管理或在乎。

蘇家宏指出，詐騙集團就是看準這點，利用大部分人不寫遺囑的狀況、法律上遺產可以遺贈給無血緣的任何人的規定，偽造了所謂的「假遺囑」，將老人的遺產過戶。

因為沒有「真遺囑」，所以就讓詐騙集團得逞了。蘇家宏表示，雖說單身獨居老人過世後，國家收走無人繼承的遺產是合法的程序與現象，且家人不願處理財產也是繼承人的自由，但對於遺產被詐騙集團利用偽造遺囑的方式拿走，還是讓人覺得應該避免或杜絕。

蘇家宏直言，若每個獨居者都有寫遺囑的習慣，且將遺囑妥善保存，就能透過「真遺囑」保護自己一生奮鬥的成果，並溫暖自己的家人。

貼文曝光後，就有網友拋問，「請教遺囑執行人執行遺囑，只要憑遺囑就可以逕行至公家單位或金融機構辦理移轉登記，不需經過法院認證嗎？」蘇家宏則解釋，原則上是不用，只是若有經過法院認證或律師見證，就會更沒有爭議。