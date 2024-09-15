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今高速公路「5大易塞路段」曝　高公局：走國道中午前出發

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今日國道有5大易塞路段，包括國1北向南屯-后里、國5北向宜蘭-坪林等。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（15日）為中秋節假期前一個周日，高速公路局預估今日整體交通量108百萬車公里，預判今日重點壅塞路段為國1北向南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向關西-大溪、草屯-霧峰；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議南部地區利用西部國道北向之用路人上午9時前出發，中部地區用路人中午12時前出發。

今年中秋節雖無連假，但昨日湧現出遊返鄉車潮，國道多處路段出現塞車，包括國1南向三重至五股、桃園至中壢、三義至台中系統、仁德系統至高科，國1高架堤頂至環北，國3南向中和至樹林、通霄至大甲、烏日至霧峰系統。

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國5南向石碇至坪林路段，昨晚7時後逐漸紓解高公局指出，昨全日交通量為114.0百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.2倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為平日年平均2.6百萬車公里的1.1倍。

今日上午國道車況較為順暢，各路段都在時速60至70公里以上。高公局預判今日重點壅塞路段為國1北向南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向關西-大溪、草屯-霧峰；國5北向宜蘭-坪林等路段。

高公局建議，南部地區利用西部國道北向之用路人上午9時前出發，中部地區用路人建議於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發，以節省行車時間。

今日國道相關疏導措施包括：下午3時至晚間8時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制、單一費率、開放路肩、替代道路及匝道儀控。高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況、養足精神。

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