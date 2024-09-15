屏東台電長青感恩音樂傳遞愛　81位爺奶同慶中秋

▲台電屏東區處員眷組成的笑格格合唱團至長青老人養護中心舉辦公益歌唱 。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

中秋節前夕，台電屏東區處為讓弱勢孤老感受溫暖，14日該處員眷組成的笑格格合唱團至長青老人養護中心舉辦公益歌唱及捐贈物資活動，以悠揚的歌聲傳遞對長者深切的關懷與祝福，與長輩們一同唱歌，讓他們感受過節的歡樂氣氛。

屏東區處表示，中秋節是家人團圓的日子，為了讓長輩也能感受中秋佳節的溫暖，本處笑格格合唱團特別到中心為長輩獻唱，一串串的音符連結了團員與長者的心靈，讓他們感受到台電帶來的「愛」與關懷，同時推動公益睦鄰工作，建立溫馨之社會氛圍。

財團法人屏東縣私立長青老人養護中心創立於民國89年，擁有108個床位，為社會福利機構，主要服務行動不便，生活不能自理之老人，中心一向本著「用愛心與誠心服務」的理念，協助工商社會家庭解決老人照顧問題，促進社會祥和，是家屬信賴、老人安養的好所在。

鍾杰勳主任表示，長青老人養護中心照顧81位長者，一年所需經費龐大，感謝台電屏東區處對弱勢族群的關懷，精心籌劃歌唱的表演節目及捐助，讓長輩在充滿歡笑提早過節，並呼籲更多民眾、機關一同加入對弱勢團體的愛心關懷，讓社會多一點溫暖，傳遞溫暖及希望。