疑放煙火釀禍！高雄工地外牆隔離網起火　外圍赫見整排爆竹盒子

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前鎮區康和路一處工地發生火警，警消到場之後升雲梯車順利滅火，不過現場工地外有大量的施放煙火的紙盒，而現場目擊民眾也說在起火前有人在這邊施放煙火，兩者之間有沒有關係，高雄市消防局表示不排除，前鎮分局也在進行調查當中。

▲工地外頭發現大量已經燃燒的煙火，不排除是造成火警的原因 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起火警發生在14日晚間10點23分，康和路一處工地的防護網發生燃燒，警消抵達之後，發現火勢在上方，立刻升起雲梯車撲滅火勢，但令人疑惑的是，晚間沒有人施工的工地，為何外牆防護網會起火燃燒，記者詢問現場目擊的民眾，有民眾說在起火之前，有人在施放煙火，而且起火時就像是「超大仙女棒」。

▲工地外頭發現大量已經燃燒的煙火，不排除是造成火警的原因 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

工地門口外圍的地面上留有大量已經施放過後的爆竹煙火盒子，一整排的大約10公尺，詢問高雄市政府消防局，他們表示目前在進行火調找尋起火原因，「不排除爆竹煙火施放不慎引起，原因調查中」。前鎮分局第一時間表示，要等火調結束之後才會進行偵辦。據了解，若要等消防局的火調報告，可能會耽誤查辦時間，所以目前前鎮分局已經悄悄啟動追查，追查這起火是否真的為燃放煙火所導致。