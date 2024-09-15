中秋假期堅守崗位護交安　里港警分局長慰問員警辛勞

▲里港警分局長溫基興慰問員警中秋節執勤辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

慰勞中秋國定假日交通疏導第一線執勤員警辛勞，里港警分局長温基興特地前往各(分駐)派出所及重要交通崗哨慰問，發送飲品及點心，慰勉員警執勤辛勞，感謝同仁犧牲假期，維護轄區治安、交通及為民服務工作。

五組組長林中安表示，今年中秋節雖僅1天，但考量本次中秋節與前一週六日僅隔一日上班日，民眾可能自行於週一請假，形成「類四天連假」模式。

三地門、霧台等轄內風景區勢必吸引民眾前來旅遊，里港警分局期間執行交通疏導、防制車禍、取締酒駕及重大違規等各項專案勤務，規劃速限提醒、違停路段、測照地點與越線路段違規取締勤務，請民眾注意遵守避免遭罰影響遊興。警方不辭辛勞守護地方治安與交通，只為了讓鄉親有個愉快的假期。

溫基興分局長特別呼籲，出遊期間請民眾注意交通安全，外出可多搭乘大眾運輸交通工具，避免陷於車陣當中，破壞旅遊興致，如為自行開車，建議事先做好車況檢查，了解各項交通疏導(管制)措施，並善用即時路況資訊，多利用替代道路行駛，以避開壅塞路段，縮短路程時間。如有行經壅塞路段，敬請遵守交通管制措施及現場員警、義交之指揮疏導，保持耐心行駛，確保快樂出門、平安返家。