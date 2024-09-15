明晚雨漸多「全台下最大時間曝」　台北中秋賞月碰運氣

▲明晚起到周二中秋節，水氣增加，大台北、東半部不定時有短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

把握好天氣，中央氣象署指出，明晚起到周二中秋節，水氣增加，大台北、東半部不定時有短暫陣雨，周三到周六低壓帶影響，各地都有較大範圍的午後雷陣雨；未來一周南海到菲律賓有2個低壓發展，不排除增強為熱帶性低氣壓或颱風，其強度及路徑有待觀察。

氣象署預報員張裕堯說，目前貝碧佳颱風位在台北東北方約760公里海面，在琉球海域附近，持續向西北西前進中國大陸，預估明上午有機會登陸浙江、上海一帶，對台灣天氣沒有直接影響，但留意間接帶來長浪在周一之前都可能發生。

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▲貝碧佳颱風預估路徑 。（圖／氣象署提供）

他表示，今天由於貝碧佳颱風吹逆時針風場偏北風，雲量偏少，今天都是多雲到晴的穩定天氣，持續到明天。今天降雨以各地午後雷陣雨的為主，但比較零星，相較前天午後下得比較久，今天相對緩和。

未來一周降雨，張裕堯指出，明天多雲到晴，午後南部及局部山區有雷陣雨。明晚到周二中秋節水氣增加，吹偏東風，大台北、東半部不定時有短暫陣雨，桃園以南都是多雲到晴，南部及各地山區仍有機會發生午後雷陣雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張裕堯表示，隨著低壓帶影響，周三到周六整體水氣增加，環境吹偏東風到東北風，迎風面北部、東半部地區都有局部短暫陣雨，午後也不穩定，有較大範圍的午後雷陣雨，留意午後強對流發展。

溫度方面，張裕堯指出，今天吹北風環境，各地高溫33至35度，明、後天偏東風，背風沉降較明顯，北部局部地區及中南部近山區都有機會來到36度，尤其北部可能出現37度高溫。

▲未來高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，中秋節當天，東半部、大台北雲量較多，偶有降雨，賞月要碰運氣，西半部以午後雷陣雨天氣為主，午後發展較快在晚上轉晴，有機會賞月。下周沿海地區仍有長浪發生，也要後續留意颱風及熱帶系統發展。

張裕堯表示，未來一周南海到菲律賓東方海面屬於大低壓帶環境，目前觀測2個低壓正在發展，不排除增強為熱帶性低氣壓或颱風，其中一個低壓比較有發展機會，路徑都有機會朝向西北西方向接近沖繩一帶，將持續觀察發展動態。