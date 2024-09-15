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中秋節3地區「賞月指數5顆星」　降雨熱區曝

▲▼中秋節各地賞月指數。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

▲中秋節各地賞月指數。（圖／翻攝林老師氣象站臉書

記者蔡亞樺／台北報導

周二就是中秋節，氣象專家林得恩指出，9月17日白天，東邊移入的水氣量增加，大台北、東北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨機會。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇則表示，貝碧佳颱風趨向長江口，今、明天降雨減少，中秋節後天氣變數多。

台灣大學大氣科學博士林得恩今（15日）在臉書粉絲團 「林老師氣象站」公布，中秋節各地賞月指數，中南部、金門、澎湖等3地區賞月指數達到5顆星，北部地區則有4顆星，東北部、東部及馬祖地區都只有3顆星。

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林得恩表示，9月17白天，由於東邊移入的水氣量增加，大台北、東北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨機會，其他地區維持為多雲天氣；午後，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨發生的可能。

他說，中秋節當晚賞月時刻，北部地區雲量稍多，雲縫望月；東北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨機會，雲厚蔽月；中南部地區風清雲稀、霽風朗月，也是今年最佳的賞月地點。

吳聖宇在其臉書「天氣職人-吳聖宇」指出，今天隨著高空冷心低壓向西離開，大氣狀態穩定許多，不過貝碧佳颱風外圍偏北風的水氣仍在北部海面到台灣海峽中北部一帶，北部仍可能受到影響，有零星局部的短暫陣雨，午後熱力作用，各地山區還是會有些局部短暫陣雨出現的可能。

他表示，明天隨著貝碧佳颱風登陸長江口，台灣附近水氣會更少，但受到後續大低壓帶外圍偏東到東北風影響，明天白天東半部仍有些局部降雨，西半部午後山區因為熱力作用而出現的熱對流降雨，降雨以山區為主，預估降雨比較偏少的一天。

吳聖宇說，明晚開始到中秋節，因為大低壓帶外圍所帶來的偏東到東北風有加強的趨勢，水氣逐漸增多，東半部、恆春半島降雨機會提高，降雨變得較明顯，西半部仍是山區午後會有熱對流發展、擴散帶來短暫陣雨或雷雨的機會。

他表示，周三之後天氣變化目前仍然是充滿變數的情況，必須看大低壓帶中後續擾動發展的狀況而定。目前大趨勢看起來應該會有2個系統發展，其中之一可能出現在南海到菲律賓附近，另一個在台灣以東到琉球東南方海域一帶出現。

吳聖宇表示，南海的擾動發展後，偏西移動趨向海南島或越南的機會較高；台灣以東的這一個擾動未來有很大的變動性，是否在本周後半之後往台灣靠近，值得觀察，但目前擾動還未出現，仍需要持續留意最新的預報變化。

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