高雄鹽埕區大樓281戶無預警停電！台電急扣警到場　竟是電線被偷

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鹽埕區總共有281戶從今天（14日）上午7點多開始停電，不過這次的元兇並非是動物，原來有一名竊賊剪斷電線才造成停電，雖然其中有251戶已經恢復供電，但是有30戶從上午7點多到現在下午5點，超過10小時還沒電可用。

▲高雄一棟大樓地下室的電線被剪斷竊走，台電人員積極搶修 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台電人員向警方報案表示，鹽埕區瀨南街某空屋地下室台電電線遭剪，警方調閱監視器後發現一名可疑男性於現場逃出，同時台電人員也發現該空屋地下室電線遭剪走40米。台電高雄區處強調：是在今天上午7時11分接獲通報高雄市鹽埕區鹽埕街、瀨南街、大仁路等一帶停電，計有281戶受影響。

▲高雄一棟大樓地下室的電線被剪斷竊走。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台電表示上午8時35分已先行復電251戶，剩餘瀨南街與大仁路口附近約30戶，須重建電纜接頭後始可復電。不過因爲現場配電室積水嚴重，淹水至少20公分，一直從中午抽水直到下午。同時因為遭剪斷的電纜，太靠近接頭引進牆邊，同時施工位置空間狹小，難以施作，台電同仁預定進入人孔進行電纜抽動以利電纜改接。只不過人孔內也因為積水久抽不退，人員搶修仍然困難，已加派人力到場處理。