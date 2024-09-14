快訊／雨彈開轟！高雄路樹連根拔起「猛砸1大2小車」　驚悚畫面曝

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市苓雅區今(14日)下午發生路樹倒塌，當場砸中行經的1部轎車、2部機車，並造成車上4人受困，一名70歲男子送醫救治。

事故發生在14日下午4點半，警消獲報，苓雅區林森二路上有路樹倒塌，民眾受困在車內。消防局到場後，協助將轎車內4名民眾脫困，其中車上的70歲男性乘客因頭痛、頭暈，由救護人員送醫救治。

▲路樹倒塌砸中轎車、2騎士。（圖／記者吳世龍攝）

▲轎車車內4人一度受困。（圖／記者吳世龍攝）

附近住戶表示，聽到「碰」一聲便走出門外查看，發現路樹倒塌砸到人，包括一部轎車、2名騎士，2名騎士摔倒在地後自行爬起，應是無大礙，隨後就自行騎走了。

「真的嚇到了！」受災的女駕駛表示，當時是開車要去接小女兒，事故當時沒發現樹要倒了，但坐在後座的爸爸有發現，不過已來不及反應，樹直接從車子左側砸下來，爸爸有稍微撞到頭，而車頂也整個塌下來。

▲女駕駛表示，真的嚇到了。（圖／記者吳世龍攝）

據悉，事故路段是苓雅國中正在進行人行道工程，疑因今日雨勢不斷又下的劇烈，造成路基掏空，路樹連根拔起往車道倒塌。

警方表示，該處路樹倒塌壓到一車4人，目前已脫困，不過林森二路南北向暫時無法通行，警方已於現場進行交通疏導、管制，並通報工務局到場處置。

▲▼路樹倒塌瞬間還掃到2名騎士。（圖／民眾提供）