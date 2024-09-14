高雄男墜樓驚悚畫面曝　妹屏東趕回家...重聽母才知兒摔死

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區今(14日)上午發生一起墜樓事件，一名男子疑似失足，從公寓6樓墜至地面的轎車擋風玻璃，送醫搶救後仍宣告不治。警方聯繫與死者同住但患有重聽的母親，但一直沒有人應門，直到死者的妹妹從屏東趕回住處，才發現母親正熟睡，得知兒子死訊悲痛不已。

事故發生在14日上午10點25分，警消獲報，前鎮區隆興街一棟公寓發生墜樓意外，救護人員到場時，發現一名男子倒臥在大馬路上，已無呼吸心跳，緊急送往醫院救治。

▲▼男子疑似失足，從6樓墜地。（圖／記者吳世龍攝）

警方訪查鄰居，鄰居指出，這名47歲男子住在該棟公寓的6樓加蓋，母親則住在5樓，今日上午8點多，男子還曾下樓到早餐店吃早餐。約10點時，男子疑似趕著出門，但發現有東西忘記拿，又發現連鑰匙都沒帶，因此請鄰居幫忙開一樓鐵門，沒想到，男子上樓不久後，就傳出「碰」的聲響。

事故當時監視器畫面也流出，男子墜樓先是砸至汽車擋風玻璃，再彈飛墜至大馬路中央，當時有不少人車經過，紛紛閃避並撥打119。隨後街坊鄰居也趕緊撐傘走到馬路上，避免男子遭到車子撞輾。

▲男子今日上午8點多還有下樓吃早餐。（圖／記者吳世龍攝）

不過男子送醫搶救後，仍於上午11點30分宣告不治。據悉，死者的母親患有重聽，意外發生後，里長、警方一直敲門都未獲回應，因此聯繫死者的妹妹，而妹妹從屏東趕路回母親住屋處後，發現母親當時正熟睡，得知死訊後悲痛不已。

警方表示，初步調查無外力介入，依規定通知鑑識人員到場蒐證，也通知停於路旁遭撞擊自小客車車主到場，另詳細發生原因將持續調查釐清。