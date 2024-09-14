加薪了！高雄3市立醫院10月起調薪1500　1600醫護受惠

▲高雄市3家公辦公營市立醫院下個月起將加薪（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局今(14日)宣布，10月起，市立醫院第一線基層醫護同仁每人每月加薪1500元，約有1600人受惠。

衛生局日前陳報高雄市長陳其邁，為體恤公辦公營市立醫院第一線基層醫護同仁辛勞，自113年10月起提高民生、凱旋及中醫醫院3家「公辦公營市立醫院」第一線基層「契約」醫護同仁薪資待遇，陳其邁獲准後同意實施。

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衛生局表示，3家市立醫院契約人員於「本薪」調整，自於今年10月起每人每月加薪1500元，同時，明年政府調薪3%也會以今年十月調薪1500元後之金額來計算。所需經費至114年為止，含雇主勞退提撥共新台幣5000萬元，由各醫院依常規原則自籌。

▲高雄市立民生醫院。（圖／記者吳世龍攝）

衛生局說明，第一線基層護理人員經常處於輪班及高張力狀態，經常還要應接督導評鑑或交辦公衛任務，包含公共衛生政策、精神衛生照護、特殊弱勢個案以及感染專責任務，提升薪資待遇實屬必要。

衛生局評估，目前三家公辦公營市立醫院體系員工結構，「公職人員」約占3成，「契約人員」約占7成，第一線基層醫護同仁多為「契約人員」類別，共計約1600人應優先調整薪資待遇。