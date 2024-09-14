賴政府「水電預算」暴增22.5％　藍委：刪減！花公帑吹冷氣不手軟

▲國民黨立委許宇甄。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

賴清德政府上路以來的第一個預算案，即將於立法院的新會期審議。國民黨立委許宇甄今（14日）指出，台電4月調漲電費5％至10％，但明年賴政府「水電費」的預算編列，卻暴增22.5％，她因此開轟，賴政府花納稅人的錢吹冷氣完全不手軟，並揚言要刪減。

許宇甄提到，賴清德政府2025年整體「水電費」編列98.44億元，比2024年80.30億元增加22.5%，經費暴增18億1千萬元， 今年四月台電調漲電費，民生用電調漲5%至10%，但政府水電預算卻暴增22.5%。

許宇甄指出，民進黨政府要民眾節約用電，自己卻是將冷氣開好開滿，人民納稅錢就這樣被政府機關一點一滴消耗殆盡，經濟部長郭智輝曾說「不必每個房間都開冷氣」，許宇甄不禁質疑，政府部門有需要冷氣開那麼大嗎？

此外，許宇甄點出，若細看各機關水電費增加幅度，經濟部及所屬增加了14.7%、交通部及其所屬增加18.3%、文化部及其所屬增加34%、總統府增加28%，行政院則增加17%。

許宇甄怒批，賴政府吹公家的冷氣毫不客氣，花納稅人的錢吹冷氣完全不手軟，太不像話，「民進黨錯誤的能源政策，使政府用電費用暴增，最後還是要全民買單」。

許宇甄進一步表示，經濟部長郭智輝和台電公司甚至對外放話，2024年要給台電的追加預算，2025年給台電的補助預算若沒過，電費還要調漲。

許宇甄認為，賴政府自己沒有先做好節電工作，也沒檢討錯誤的能源政策，只想著再漲電價，賴清德總統，鵝毛都拔光了現在是要改扒皮嗎？

「民進黨執政後，台南光電槍聲不斷，官箴敗壞，民進黨著力最深的能源政策，因為錯誤的能源配比與方案，導致北部缺電，全台各地頻繁跳電，最糟糕的是說好不漲電價卻漲了4次，幅度高達35%。」

許宇甄直指，台電公司還說北部缺電200億度，因此重大AI產業不能在北部設廠，迄今為止，賴清德、民進黨政府就是不調整錯誤的能源政策，卻把暴漲的發電成本轉嫁給全民，現在又浮編政府機關的電費。

為此，許宇甄強調，電價上漲全民受苦，唯獨政府機關可以不受影響吹冷氣，如此作為，全國人民無法接受，浮編的水電預算一定要刪減。

許宇甄感慨，民進黨執政邁入第九年，錯誤的能源政策導致電價一路攀高，不僅綠能發電占比未達標，減碳成績也不及格，這幾年還出現供電不穩、跳電頻傳、北部缺電200億度的情況。

接著，許宇甄再開轟，賴清德執政後，要徵碳費、漲台鐵票價、漲高鐵票價，連水費也要漲，什麼都要漲，唯獨薪水實質負成長。

最後，許宇甄表示，電價漲，CPI跟著上揚，政府沒錢就漲電價，手法猶如五鬼搬運，政府完全不受影響，綠友友們更因此賺得盆滿缽滿，賴清德跟卓榮泰所率的就是一個吃人政府、缺德政府。