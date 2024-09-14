介文汲、蕭旭岑控「AIT關切柯文哲案」　AIT打臉：不介入台灣司法

▲北檢提訊柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉犯貪瀆等罪，遭台北地方法院裁定羈押禁見。國民黨籍前外交官介文汲稱美國在台協會（AIT）將出手干預、關切；而馬英九基金會執行長蕭旭岑也加碼指控，「美國AIT的關切百分之百是真的」。對此，《ETtoday新聞雲》記者向AIT詢問，AIT回應強調，「美國在台協會尊重台灣的民主制度，也尊重台灣對法治的支持。我們不介入台灣的司法事務」。

介文汲在中天政論節目中指出，美國會希望賴清德總統「有所節制」，甚至直指AIT將出手干預本案。對此，行政院已經公開澄清，強調「沒有聽過這樣的訊息」。

不過，即便行政院已經澄清，沒有聽過這樣的訊息，但馬英九基金會執行長蕭旭岑13日在網路節目訪談中加碼指控，「美國AIT的關切百分之百是真的！」

蕭旭岑表示，柯文哲被羈押禁見所引發的政治效應，不只在國內，甚至在國際也有餘波。他進一步分析，美國目前正在總統大選，講白了就是不希望台灣亂，儘管不希望台灣有跟中國統一的局勢，但也不希望台海太亂。

蕭旭岑認為，辦柯文哲的結果，其實政局已經開始動盪，如果沒有把柯文哲打死，這個政局動盪一定會延續到2028年。他還引述美國戴維森學院教務副校長兼院長任雪麗（Shelley Rigger）的說法，提及台灣內鬥恐怕會失去國際支持，對台灣的政局感到恐懼，他認為這段發言的時機，正好是柯文哲被辦的時候。

對於介文汲、蕭旭岑的指控，《ETtoday新聞雲》記者向AIT詢問，AIT發言人回覆表示，「美國在台協會尊重台灣的民主制度，也尊重台灣對法治的支持。我們不介入台灣的司法事務」。