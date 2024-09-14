黃景茂列被告後交保　林亮君曝關鍵公文：幫京華城爭取時效？

▲台北市議員林亮君。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

檢調持續追查京華城弊案，台北市前都發局長黃景茂列圖利罪被告，14日清晨以500萬交保。台北市議員林亮君13日晚間揭露黃景茂被列為被告的關鍵，應是與2020年9月21日的一份公文有關；該份公文指出，京華城相關的容積率草案適法性有問題，但公文仍要求京華城在當年9月30日前提出說明，並表示「為爭取時效」，都發局會同步召開專家學者會議，研議獎勵的合法性。

林亮君指出，京華城在2020年8月送了容積率相關草案到北市府，而黃景茂在同年9月21日的公文回函中，雖表明「這份草案適法性有問題」，卻同時要求京華城在當年9月30日前提出說明，並表示「為爭取時效」都發局將會同步召開專家學者會議，研議獎勵的合理性與合法性。

林亮君說，其中的問題在於，為什麼都發局會如此積極協助一個私人改建案，積極到要為他們召開專家學者會議的程度？為什麼公文中特別提到「爭取時效」？

林亮君指出，回過頭看京華城案時序，京華城獲得建照的日期是2022年10月18日，也就是柯文哲卸任之前的1個月。倘若柯文哲卸任之前，京華城建照仍然沒有核發，新市府恐怕會在都委會議或是專家學者會議中，因適法性問題擋下京華城草案。

林亮君說，合理推測，當時都發局的這份公文，以及其中所提到的「爭取時效」，恐怕就是京華城爭取容積獎勵的關鍵，「也就是說，若沒有柯文哲、彭振聲、黃景茂等人在柯市府任期尾聲大開綠燈，這換算市值 200 億的容積獎勵，就沒辦法進到京華城口袋」。