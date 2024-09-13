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雲林海線鄉鎮校園步道優化　2立委爭取中央6千萬支持

▲立委丁學忠、張嘉郡邀集國土管理署副署長於望聖、公所等相關單位，爭取虎尾拯民國小、北港好收國小及台西鄉立圖書館周邊道路改善工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立委丁學忠、張嘉郡邀集國土管理署副署長於望聖、公所等相關單位，爭取虎尾拯民國小、北港好收國小及台西鄉立圖書館周邊道路改善工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

立委丁學忠、張嘉郡為改善雲林縣海線鄉鎮地方道路品質及行人安全環境，昨（12）日邀集內政部國土管理署副署長於望聖、公所等相關單位，會勘道路改善工程，爭取虎尾拯民國小、北港好收國小及台西鄉立圖書館周邊道路改善工程，爭取中央核定補助總經費 6413 萬，提升民眾人行安全及行車安全。

校園周邊人行道攸關學生通學安全，既有步道已使用多年，已經出現鋪面龜裂破損、電箱占用行走空間或受到行道樹浮根突起影響，導致路面凹凸不平，甚至不符合無障礙規範等問題。

▲立委丁學忠、張嘉郡邀集國土管理署副署長於望聖、公所等相關單位，爭取虎尾拯民國小、北港好收國小及台西鄉立圖書館周邊道路改善工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

立委丁學忠指出，為了讓孩子們的通學路更加安全友善，要求相關單位要用整體規劃模式，系統性及計畫性的推動區域內道路、人行環境及重要據點的相互串聯，將點、線、面串接起來，才能發揮改善措施的效益。

丁學忠提到，為了徹底解決學童上下學交通危險問題，積極爭取改善行人安全為優先政策，繼7月成功爭取公路局核定11件通學步道的工程，中央補助2.5億元，這次要再爭取國土署的經費挹注 6413 萬，持續優化雲林海線鄉鎮的的行人步行環境。

立委張嘉郡指出，配合《行人交通安全設施條例》制定，國土署及公路局執行「永續提升人行安全計畫」四年期計畫（2024 年至 2027 年），總經費 400 億元。她會繼續爭取經費改善校園附近道路路，照顧學童安全，提升教育友善環境。

▲立委丁學忠、張嘉郡邀集國土管理署副署長於望聖、公所等相關單位，爭取虎尾拯民國小、北港好收國小及台西鄉立圖書館周邊道路改善工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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