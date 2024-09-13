雲縣府攜手媽祖醫院營造友善網絡　VR體驗助民眾理解失智困境

▲「友善社區展活， 創新科技守記憶」活動，民眾透過VR體驗感受失智者差別。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣衛生局與中國醫藥大學北港附設醫院共同辦理「友善社區展活， 創新科技守記憶」活動，縣長張麗善、中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金、衛生局副局長張翌君等與民眾透過VR體驗，以第一人稱視角感受失智者腦中想的眼裡看的與我們的差別，期望民眾同理失智者的行為，建置失智友善社區網絡。

縣長張麗善表示，水林鄉高齡化比率27.5%是最高齡鄉鎮，所以選擇為推動友善失智社區；攜手北港媽祖醫院結合科技辦理，讓民眾透過VR影像讓照顧者能夠體會失智者本身面臨的問題，讓民眾一起認識失智症，並了解正確失智預防觀念，傳遞失智友善社區的理念，共同營造友善環境，讓雲林長者可以在地安老。



衛生局副局長張翌君說明，水林鄉招募「社區失智友善網絡」，累計817人加入失智友善天使及30家組織行列，透過相關教育宣導，增進全民對失智症預防及友善態度之識能形成保護網，營造友善社區環境，使失智者及照護者能有社會參與機會，讓失智者與照顧者在社區自在生活，不僅能讓長者的回憶湧現，營造失智友善社區氛圍，鼓勵民眾及社區的商家或機構一同守護失智者。

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中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，常有失智患者會幻想看到一些不該看的或不常看到的東西，導致失智症被污名化；透過VR 可以讓民眾及照護者知道患者到底看到什麼，進一步想出如何照顧患者，這就是失智友善社區最主要的課題，所以結合了商家、學校進行衛教，透過VR讓民眾及小孩子從小時候就知道這些該做的事情，藉由社區在地友善種子傳播失智友善社區理念，連結友善組織形成失智友善社區網絡，創造在地失智友善社區生活型態。

▲「友善社區展活， 創新科技守記憶」活動，縣長張麗善、中醫大北港附醫院長吳錫金與民眾透過VR體驗感受失智者差別。（圖／記者蔡佩旻翻攝）