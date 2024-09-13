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伊甸身障非洲鼓樂團熱情快閃　第11屆無障礙生活節即將鼓動人心

▲伊甸基金會香柏樹日照的身障學員與大恩社區發展協會的志工團，13日於大恩公園舉辦一場「非洲鼓快閃一夏」表演活動，氣勢磅礡的鼓聲撼動人心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲伊甸基金會香柏樹日照的身障學員與大恩社區發展協會的志工團，13日於大恩公園舉辦一場「非洲鼓快閃一夏」表演活動，氣勢磅礡的鼓聲撼動人心。（圖／記者林東良翻攝，下同）


記者林東良／台南報導

『鼓動奇蹟，讓愛動起來！」為呼籲社會大眾重視身障朋友的權益，創造更多社會參與的機會，伊甸基金會香柏樹日照的身障學員與大恩社區發展協會的志工團，13日於大恩公園舉辦一場「非洲鼓快閃一夏」表演活動，氣勢磅礡的鼓聲撼動人心，不僅為伊甸基金會第11屆無障礙生活節揭開序幕，短短幾分鐘的表演轟動全場，場兼具視覺與聽覺的心靈饗宴！

伊甸基金會連續11年在北、中、南舉辦「無障礙生活節」鼓勵身障朋友跨越障礙、拓展人際生活圈，今年無障礙生活節台南場將於11/2(六)於「台南水交社文化園區」熱鬧登場，號召民眾用實際行動認購園遊券100元/張，支持伊甸在地的身障服務經費，有別於以往的美食園遊會，活動現場將會結合復古的元素，還原阿公阿嬤年代的復古柑仔店場景，還結合多元有趣的古早遊戲與手作DIY體驗活動，讓前來遊逛的大小朋友有如穿越時空之旅，一起回到到70年那個純真樸華年代。

▲伊甸基金會香柏樹日照的身障學員與大恩社區發展協會的志工團，13日於大恩公園舉辦一場「非洲鼓快閃一夏」表演活動，氣勢磅礡的鼓聲撼動人心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

『老師說我是非洲鼓團的首席！我想聽到大家的掌聲鼓勵！』今年28歲的亞君是伊甸香柏樹身障日照的唐氏症學員，領有中度身心障礙手冊的他，個性內向較害怕與人群接觸，台南啟智學校畢業後長期待在家中，直到兩年前來到伊甸香柏樹佈建，教保老師發現亞君很有音樂天分，喜歡唱歌，聽到音樂還會不自覺地擺動身體，從今年五月開始就認真學習非洲鼓，不僅積極爭取上台表演的機會。更在今年3月參加「樂齡活力秀總決賽」榮獲最佳活力獎的殊榮。每一次的演出都能看到亞君的進步，教保老師開心地說:「音樂是翅膀，發現每個身障孩子的天賦和特質，每個人都可以不同凡響」。

▲伊甸基金會香柏樹日照的身障學員與大恩社區發展協會的志工團，13日於大恩公園舉辦一場「非洲鼓快閃一夏」表演活動，氣勢磅礡的鼓聲撼動人心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

根據統計，台南市身障人口數多達9萬多人，伊甸基金會資源發展處處長黃子倢表示，伊甸基金會鼓勵身心障礙朋友走出家門，融入社區，邁入第11年的無障礙生活節，現場更邀請數十位年輕身障店長變身「復古掌櫃」，獨當一面親自義賣手作商品，邀請全台民眾愛心認購愛心園遊券，以行動守護身障朋友獨立自主的夢想，用同理心感受身障朋友的不便，一同支持伊甸「身心障礙者服務計畫」。活動洽詢:06-2146990。

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