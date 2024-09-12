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支持聯合國安理會改革！　美方：非洲應有「2常任理事國席次」

▲▼聯合國安理會投票表決加薩人道停火案，遭美國否決。（圖／路透）

▲聯合國安理會5個常任理事國擁有否決權。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國駐聯合國大使12日表示，美國支持聯合國安理會常任理事國改革，替非洲國家設立2個常任理事國席位，此外也支持太平洋島國能有一個輪流席位。

根據《路透社》報導，美駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）公開表示，作為總統拜登（Joe Biden）的政治遺產，美方支持聯合國安理會常任理事國改革，替非洲國家設立2個常任理事國席位，且讓發展中的島嶼國家能有一個輪流席位。

▲▼美國駐聯合國大使湯瑪斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國駐聯合國大使湯瑪斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）。（圖／達志影像／美聯社）

此舉正值美國試圖修復與非洲的關係之際，許多非洲國家對華府在以哈衝突中支持以色列感到不滿；美國也希望加深與太平洋島國的關係，這些國家對抗衡中國在該地區的影響力至關重要。

發展中國家長期以來一直要求在聯合國安理會中擁有常任席位，但多年來關於改革的談判一直毫無成果。湯瑪斯-葛林斐德說，這次公開說明的目的，就是希望能推動議程發展，「讓我們最終能實現安理會改革。」

美方除了推動非洲和太平洋島國能有常任理事國席次外，華府長期以來一直支持印度、日本和德國也能擁有席次。

安理會負責維護國際和平與安全，擁有實施制裁、武器禁運和授權使用武力的權力。湯瑪斯-葛林斐德強調，華府並不支持擴大有否決權的國家數量；目前5個有否決權的國家為中國、法國、俄羅斯、英國和美國。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，他也支持安理會改革，「你有一個完全符合二戰後局勢的安理會……但它有著合法性問題，也存在著效率問題，因此需要改革。」

任何對安理會成員資格的變更都需通過修改聯合國憲章，這需要三分之二大會成員的批准，還有5個安理會常任理事國的同意和批准。擁有193個成員的聯合國大會每年討論安理會改革已超過十年；然而，近年由於地緣政治對抗，導致安理會在若干問題上陷入僵局。

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