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「築夢無礙 航向未來」　台南市勞工局身障就博會徵才

▲「台南過生活 台南呷頭路」2024年台南市身心障礙者就業博覽會，7日上午9時30分於善化區文康育樂中心熱鬧登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「台南過生活 台南呷頭路」2024年台南市身心障礙者就業博覽會，7日上午9時30分於善化區文康育樂中心熱鬧登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「台南過生活 台南呷頭路」2024年台南市身心障礙者就業博覽會，7日上午9時30分於善化區文康育樂中心熱鬧登場，市長黃偉哲關心求職者，也感謝32家廠商到現場設攤徵才，以及40家廠商代徵合計共提供441個職缺，歡迎身心障礙朋友踴躍求職面試。

黃偉哲表示，台南產業快速發展吸引許多企業在台南設廠，就業市場求才若渴，身心障礙朋友也是不可或缺的重要勞動力，市府舉辦身心障礙者就業博覽會，搭建身心障礙者的就業橋梁，期盼能夠媒合更多身心障礙朋友就業，落實「希望家園」的理念在台南安心工作。

就博會開場邀請到視障歌手朱禹豪，演唱了數首動人心弦的歌曲，為本次活動添增了溫暖與活力，個性樂觀開朗的他，出生3個月就因視網膜病變而失去視力，但禹豪克服障礙，認為視力不是限制，敏銳的啟動其他感官與外界接軌，擁有天賦般的絕對音感，嘹亮歌聲觸動了現場每一位觀眾的心靈，也激勵所有在場的求職者勇敢追尋自己的夢想，無論面對多少挑戰都要堅持不懈，期望身心障礙朋友都能找到自己發光的舞台。

▲「台南過生活 台南呷頭路」2024年台南市身心障礙者就業博覽會，7日上午9時30分於善化區文康育樂中心熱鬧登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動現場也由各位與會嘉賓共同揚帆預祝每位身心障礙者都能乘風破浪，勇敢迎接未來的挑戰，在就業海洋中揚帆啟航，追尋屬於自己的職業航道。勞工局長王鑫基表示，除了特別感謝提供職缺給身障朋友的各家廠商外，他也期望各機關、事業單位能善用身心障礙者的優勢，搭配合理的調整，為身心障礙朋友打造平等就業、幸福的職場。

市府今日也公開表揚112年度大量採購庇護工場產品之企業，感謝他們用行動支持身心障礙朋友的產品，例如亞航除了日常採購庇護工場商品外，今年更是連續第四年認購逾千盒中秋禮品關懷本市弱勢勞工家庭，展現企業社會責任。其他如台灣百事職工福委會、台灣康寧、晶元光電、台灣中油(股)公司油品行銷事業部台南營業處、台積電F18AT廠企業等都是長期身心障礙朋友的企業，他們的行動不僅是對身心障礙者工作的肯定，更是對社會責任的實踐，這些企業的支持，也為庇護工場的產品開創了更大的市場，也讓身心障礙者能夠透過工作實現自我價值。另外也表揚了5名榮獲庇護工場「金讚獎」的身心障礙員工，肯定其優異工作表現，也期待他們順利轉銜到一般職場就業。

▲「台南過生活 台南呷頭路」2024年台南市身心障礙者就業博覽會，7日上午9時30分於善化區文康育樂中心熱鬧登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基進一步表示，台南是少數仍持續辦理身心障礙者就業博覽會的城市，更是全國唯一建立本市專屬的「身心障礙者人力銀行」，這次活動共有72家廠商，提供441個職缺，如璨揚、全家便利商店、京城商業銀行、台灣中油、台灣百事、台糖長榮酒店等知名企業，職缺類型多元，包含了製造業、服務餐飲業、金融保險、觀光旅館業、清潔業等，希望身心障礙朋友把握這次的求職機會。為鼓勵身障職業重建團隊的努力，今天也在就博會現場進行庇護工場、支持性就業單位、職業輔導評量單位的績優表揚，同時也感謝每次在就博會場忙碌的志工朋友，為所有參與者提供了更好的服務與體驗，充分展現了社會的關愛與溫暖。

▲「台南過生活 台南呷頭路」2024年台南市身心障礙者就業博覽會，7日上午9時30分於善化區文康育樂中心熱鬧登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局就業促進科科長沈淑敏表示，這次博覽會提供大量就業機會，同時也有各類職業體驗活動如身障職訓、視障按摩體驗、庇護工場的展示，尤其職務再設計結合生活輔具專區介紹與實際體驗，讓更多人了解在雇主不過度負擔的調整下，身心障礙者只要透過各種樣式的合理調整，都能改善工作環境與提升行政效能。此外也有免費履歷健檢活動，以及提供身心障礙相關的社會福利諮詢、勞工法令宣導等，確保身心障礙者能夠在求職和就業的過程中享有應有的權利和保障，希望透過各種體驗、諮詢讓身障朋友有機會展現自我價值，並實現就業夢想。

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