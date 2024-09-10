中國：從不是非洲主要債權方　中非論壇提出免債舉措

▲中非合作論壇。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中非合作論壇日前在北京落幕，外媒質疑，中國大陸承諾提供非洲國家資金支持的同時，卻對非洲國家面臨的債務危機及減債呼聲保持沈默。對此，大陸外交部發言人毛寧表示，中國從來不是非洲的主要債權方，但仍積極通過雙多邊管道幫助非洲減緩償債壓力，也在本次峰會中提出了具體的免債舉措。

毛寧在外交部的例行記者會上提到，外長王毅在北京峰會後共見記者時，總結了中國對非合作的幾個特點：一是不干涉非洲內政，真心誠意提供幫助；二是緊貼非洲發展需要，聚焦提升非洲自主發展能力；三是不搞地緣政治博弈，反對在非洲製造陣營對立，反對利用非洲謀取私利。

▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）



毛寧指出，事實上，中非合作論壇成立24年來，為促進非洲發展、改善非洲民生發揮了重要作用，幫助非洲新建升級了近10萬公里公路、超1萬公里鐵路、近千座橋梁、近百個港口。僅過去3年，中國企業就為非洲創造了超過110萬就業崗位。

毛寧說，這些都有助於非洲突破發展瓶頸，從根本上解決債務問題，南非總統拉馬福薩等多位非洲國家領導人在峰會期間表示，中國在非洲的投資屬於互利合作，不會將非洲推向債務陷阱。

毛寧強調，事實上，中國從來不是非洲的主要債權方，根據世界銀行的數據，非洲主權外債中，多邊和私人債權人佔八成，雙邊債務僅佔少數；但即便如此，中方始終積極通過雙多邊渠道幫助非洲減緩償債壓力，是G20緩債倡議的最大貢獻方；並且，在本屆峰會通過的《行動計劃》中，中方也提出了具體免債舉措。

毛寧還說，正如外長王毅所言，國際對非合作要堅持公正，做到平等，倡導務實，「我們呼籲國際社會特別是發達國家和國際金融機構承擔起自身責任，幫助非洲國家緩解債務負擔、實現可持續發展。」