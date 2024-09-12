「2024桃園好棧」結合永續旅遊與在地農產　打造滿滿「桃園味」

▲桃園市副市長蘇俊賓今天下午出席「2024桃園好棧行銷宣傳記者會」，與旅宿、農產業者大合影。（圖／市府觀旅局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為推廣桃園在地旅遊與農特產品，桃園市政府觀旅局今（12）日舉辦「2024桃園好棧行銷宣傳」記者會，副市長蘇俊賓指出，市府致力推廣桃市觀光，以「桃園好棧」品牌，攜手在地旅宿業者，結合永續旅遊與在地農特產特色，透過國內外展會推廣桃園之美，打造桃園「好吃、好住、好玩」整體形象，讓更多國內外旅客認識桃園魅力。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天在「2024桃園好棧行銷宣傳記者會」上致詞。（圖／市府觀旅局提供）

這項活動今天下午2時許在華航諾富特桃園機場飯店舉行，副市長蘇俊賓代表市長張善政出席，蘇俊賓在會中致詞表示，桃園市旅宿業者取得全國最多的環保旅館標章，展現桃園綠色旅遊之卓越成就。桃園擁有埤塘與桃園大圳等珍貴歷史文化資源，埤塘也是許多旅客抵達國門映入眼簾的標誌景象，透過在地觀光、旅宿業者及桃園各特色地景與農產品的結合，定能拉長旅客駐足桃園的時間，逐步讓桃園成為全台觀光大城。

觀旅局長周柏吟說，今天記者會發布全新「桃園好棧」Logo，期望透過年輕、活潑設計，吸引更多國內外旅客關注，希望透過「桃園好棧」品牌，集結在地農會、伴手禮及各大旅館民宿推出桃園特色商品與綠色旅宿，為旅客提供更具永續概念與充滿桃園味的觀光體驗。

▲桃園市觀旅局表示，即日起至9月26日，入住指定旅館房型或參加指定活動，有機會贏得日本東京、韓國首爾來回機票等大獎。（圖／市府觀旅局提供）

觀旅局強調，即日起至9月26日，凡入住指定之5家旅館房型或參加指定活動，可嘗到10款桃園特色產品，如野菜青汁、桃映紅茶、秈米棒及馬告咖啡等。此外，明（13）日至10月31日入住52家桃園好棧旅客可參加抽獎，有機會贏得日本東京、韓國首爾來回機票、電動機車、iPhone及iPad Air等好禮，詳細活動辦法及52家桃園好棧名單，可上桃園好棧官網（網址：https://reurl.cc/A2MXoe）查詢。