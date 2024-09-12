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關說違建遭羈押...鄭文燦子弟兵再關2個月　看守所裡過中秋　

▲桃園市議員張肇良因關說案遭關押在桃園看守所已屆滿2個月，桃園地檢署聲請延押，桃園地院今天裁准延押2個月。（資料照／翻攝自張肇良臉書）

▲桃園市議員張肇良因關說案遭關押在桃園看守所已屆滿2個月，桃園地檢署聲請延押，桃園地院今天裁准延押2個月。（資料照／翻攝自張肇良臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨籍桃園市議員張肇良涉及關說龍潭區違建，桃園地檢署檢察官複訊後依依涉犯圖利、偽造文書等罪嫌且有勾串滅證之虞向桃園地院聲押，桃園地院於7月18日裁准收押禁見，由於2個月羈押期限將屆，桃檢聲請延押；桃園地院今（12）日召開延押庭，法官仍認張有逃亡、勾串證人之虞，裁定延押2個月，自本月18日起，繼續羈押禁見2個月，張肇良冀望中秋節前夕交保返家團圓夢碎。

市議員張肇良遭檢舉於2019年時任桃市府顧問期間，涉嫌為龍潭區中豐路某處違建，向龍潭區公所關說，希望不要將此違建通報為A類違章建築，以便完工後能租給某連鎖超商營業用，桃園地檢署7月17日指揮桃園市調處與龍潭警方搜索龍潭區公所、張肇良服務處等10個地點，約談張肇良在內5名被告、龍潭區公所前區長胡星輝等7位證人。

桃園地檢署複訊後認定張肇良涉犯圖利、偽造文書等罪嫌，且犯罪嫌疑重大有勾串滅證之虞，翌日向桃園地院聲押獲准，繼前桃園市長鄭文燦涉貪案遭檢方聲押後，其子弟兵張肇良也被關押在桃園看守所。

鄭文燦在關押47天後已於8月28日聲押庭中，法院合議庭最後裁定以2800萬元獲得交保，張肇良聲押期限將屆，張也希望能獲得交保，在羈押期限將於17日屆滿2月，桃園地院今天召開延押庭，法官合議庭仍認為張仍有逃亡、勾串證人之虞，最後裁定自本月18日起繼續羈押禁見2個月，讓張肇良於秋節前夕返家團圓願望落空。

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