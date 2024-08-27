桃園鐵道藝術節開外掛　蘇俊賓手繪隱藏版美食地圖行銷富岡

▲副市長蘇俊賓手繪隱藏版美食地圖行銷富岡。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「富岡鐵道藝術生活節」即日起至9月1日展開，吸引許多藝術愛好者與鐵道迷造訪富岡。身為鐵道迷的副市長蘇俊賓不僅親自出席活動行銷富岡，也搭上「藍皮解憂號」體驗一連串的精采遊程，還在臉書發文分享他在田野調查時，手繪了一張富岡隱藏版美食地圖，以此卯足全力推廣在地美食，展現對這座小鎮的熱愛。

為了讓大家體驗更豐富的富岡之旅，蘇俊賓在臉書發文分享他精心整理出了一張隱藏版美食地圖，這些店家都是他親自踩點開發，而且距離都不遠。這次推薦了如大井頭小吃店，他一吃驚豔的沙茶牛肉炒麵、隱身民宅的無名手工花生糖、檸檬冰站的創意混搭冰沙等特色美食，供大家按圖索驥慢慢發掘，希望大家到了富岡，除了看火車，逛老街，也可以品嘗美食，滿載而歸。

蘇俊賓強調，富岡的精彩遠不止於此，這張美食地圖只是「第一發」，未來還會陸續更新，包括豆花、異國料理等更多隱藏版美食，誠摯邀請大家來富岡進行一場鐵道文化體驗及美食的深度旅遊。

今年的富岡鐵道藝術生活節活動亮點眾多，有「蒸機國王」DT668蒸汽機車與復古懷舊的「藍皮解憂號」，後者更是首度駛入西部地區，讓富岡增添了別樣的風情。此外，國內知名鐵道模型達人徐志綱的鐵道模型展也為活動增色不少。蘇俊賓表示他認真做了田野調查，除參加藍皮解憂號以及走遍富岡鐵道藝術生活節的每一個展區外，最重要的是留了不少時間在富岡街區漫遊，深入探索富岡的魅力。