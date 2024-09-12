　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3妙齡泰女「 上吞下塞」來台慘了　藏市價500萬海洛因全被抄出

▲3名泰國籍女子今年5月間自泰國受運毒集團委託，以保險套包裝一級毒品海洛因以吞食或塞入肛門方式運毒來台，入境後被航警局、海巡署等單位查緝到案。（示意圖／記者沈繼昌翻攝，與本案新聞無關）

▲3名泰國籍女子今年5月間自泰國受運毒集團委託，以保險套包裝一級毒品海洛因以吞食或塞入肛門方式運毒來台，入境後被航警局、海巡署等單位查緝到案。（示意圖／記者沈繼昌翻攝，與本案新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

3名泰國籍女子今年5月間在泰國受運毒集團委託，以保險套包裝一級毒品海洛因以吞食或塞入肛門方式運毒來台，入境後在三重地區某速食店排出毒品，被海洋委員會、航警局等單位查緝到案，隨後將3泰女在醫院排出34顆、總計1157公克海洛因毒品，市值逾500萬元；桃檢偵結依毒品危害防制條例之運輸第一級毒品、懲治走私條例之私運管制物品等罪嫌起訴，3泰女目前均在押中。

檢警調查，3名分別從27歲至29歲泰國籍女子於今年4月間在泰國受姓名不詳運毒集團成員委託，以不明報酬代價幫忙運毒，事成後將可獲得重酬，成員於今年5月7日於泰國曼谷某飯店，以保險套包裝之海洛因共計34顆，重量為1157公克，由3名泰女分別以吞食、塞入肛門或下體等方式運毒，翌日凌晨3時許搭乘泰國獅子航空SL-398號航班於上午7時許入境桃園機場。

3名泰女順利入境後，搭乘計程車前往新北市三重區某速食店等待入住飯店，過程中，其中一名泰女將部分海洛因排出體外，此時被接獲線報之海巡署新竹查緝隊到場盤查3名泰女，泰女見事跡敗露當場坦承運毒，海巡署向桃園地檢署報請指揮，再由航警局、蘆竹警分局將3名泰女送至桃園敏盛醫院排出海洛因，總計查扣34顆總計1157公克海洛因，市值逾500萬元毒品。

桃檢複訊時，3名泰女坦承犯行不諱，檢察官根據調查局濫用藥物實驗室檢驗出海洛因純度均達70%以上，航警局提供桃園機場入境監視畫面與入境資料佐證，檢方偵結依毒品危害防制條例之運輸第一級毒品、懲治走私條例之私運管制物品等罪嫌起訴，3泰女仍在押中。

 【 更多新聞】

女童不睡午覺！慘被教保員呼巴掌　臉留「恐怖血指印」阿嬤崩潰

港籍航空地勤、泰女假觀光真運毒　夾帶45.3公斤大麻被抓包

國3大溪段4車撞成一團　黑色自小客「車頭爛毀車尾沒了」

 

 

 

ET快訊
快訊／「柚子同學」爆冷撂倒世界第7中國強敵！　挺進8強
獨／汪建民病情生變！　送進加護病房
控「不二糕餅」蛋黃酥包蟑螂！　爆料人拿不出單據
快訊／「頂大圖書館鹹濕片」瘋傳！　台大回應
火星人「謝謝中國台灣」還刪國旗　高雄市政府發聲了
吃到一半「貴婦突給MFK香水」　她一拆紙袋嚇壞！網驚：快去拜
胡文英被瘋傳「拍成人片」！哭訴：如果有，我從此離開演藝圈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

3妙齡泰女「 上吞下塞」來台慘了　藏市價500萬海洛因全被抄出

泰籍失聯移工被抓...女友衝警局投案　兩人相擁淚泣：一起回家吧

清家裡庫存網拍古董鯊魚劍　員警釣魚揪出...慘被判刑6月

屏科大學生曝「上課收手機」放台前！　校方回應了：沒有強制規定

金門協議34週年紀念！陳長文律師：期待兩岸和平發展

女童不睡午覺！慘被教保員呼巴掌　臉留「恐怖血指印」阿嬤崩潰

獨／直擊加利老闆跛腳出庭！陸制口罩海削3407萬防疫財：我沒罪

和平山區午後豪雨！百公斤石塊擋路中　員警急衝現場徒手清除

賴清德前少將隨扈體測造假　國安局上校護航拒認罪...判囚1年3月

快訊／發動機起火！高雄漁船失去動力外海漂流　4船員待救援

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

奧運拳擊銅牌陳念琴帥氣開球！　投出前正能量喊：我相信我可以

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

3妙齡泰女「 上吞下塞」來台慘了　藏市價500萬海洛因全被抄出

泰籍失聯移工被抓...女友衝警局投案　兩人相擁淚泣：一起回家吧

清家裡庫存網拍古董鯊魚劍　員警釣魚揪出...慘被判刑6月

屏科大學生曝「上課收手機」放台前！　校方回應了：沒有強制規定

金門協議34週年紀念！陳長文律師：期待兩岸和平發展

女童不睡午覺！慘被教保員呼巴掌　臉留「恐怖血指印」阿嬤崩潰

獨／直擊加利老闆跛腳出庭！陸制口罩海削3407萬防疫財：我沒罪

和平山區午後豪雨！百公斤石塊擋路中　員警急衝現場徒手清除

賴清德前少將隨扈體測造假　國安局上校護航拒認罪...判囚1年3月

快訊／發動機起火！高雄漁船失去動力外海漂流　4船員待救援

凱壽支持國際失智症月　總座偕獨董到場力挺

台南文化獎揭曉　黑琵爸爸王徵吉、古都保存再生文教基金會獲殊榮

中秋節後韓國瑜18日召集朝野協商　立法院擬20日開議

Jennie「SOLO新歌」回歸日期公開　進軍美國同門碧昂絲、愛黛兒

北韓發射數枚飛彈　南韓軍方研判測試出口俄國武器

大宇賣雙劍震驚老粉　董事長吐心聲：處理閒置IP對大家都好

日韓追楓攻略！乘舟賞楓超夢幻　白羊寺嚐《主廚的餐桌》星級料理

黃冠智出道7年「沒戲拍就打工賺錢」　國中離家…想到媽爆哭！

2024桃園地景藝術節9／14登場　交通疏導管制措施一次看

「核二中貯計畫」說明會　台電副總向外界說明乾貯設施

「我很生氣...可是又想撒嬌」　小貓怒瞪說人話：馬麻！

社會熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

阿兵哥不甘被分手...外流女友性愛片+恐嚇　下場慘了

快訊／前晚疑聽到吵架聲…基隆地政處長自家墜樓亡！

台中男離奇墜亡！女友情緒亢奮疑吸毒　檢抽血驗尿

2正妹設計師被髮廊老闆性侵　針孔逮淫狼

童不睡午覺被呼巴掌　臉留「恐怖血指印」

宜蘭城隍廟神明遭掉包！鬼谷子變呂洞賓

快訊／彭振聲被二度提訊　露微笑走下囚車

罔腰認呼麻訊後請回！返家狂PO文「絕口不提染毒」

裸男鴛鴦戲水墜10樓亡　高大成提3關鍵

賴清德前少將隨扈體測造假　國安局上校護航判囚1年3月

獨／直擊加利老闆跛腳出庭　陸制口罩海削3407萬

京華城案證人林欽榮現身北檢　複訊後請回

更多熱門

相關新聞

日男人肉運毒！下機忍不住「直接拉出來」

日男人肉運毒！下機忍不住「直接拉出來」

日本一名28歲男子涉嫌人體運毒，他一次性吞食53包古柯鹼後，搭上從加拿大飛往東京羽田機場的航班，然而海關人員因提前接獲線報，早已鎖定該名男子，並在男子下機後將其帶走。沒想到男子當場忍不住，要求要上廁所，因此在海關的陪同下，排出約15包古柯鹼，隨後被送往醫院。

泰女400萬海洛因藏手提包被逮　下場曝

泰女400萬海洛因藏手提包被逮　下場曝

為賺13萬...泰籍4寶媽背包藏近3公斤海洛因入境

為賺13萬...泰籍4寶媽背包藏近3公斤海洛因入境

「祈禱的手」竟藏毒！700萬海洛因遭查獲

「祈禱的手」竟藏毒！700萬海洛因遭查獲

「祈禱的手」藏181萬海洛因磚

「祈禱的手」藏181萬海洛因磚

關鍵字：

3泰女人體運毒海洛因1157公克市值逾500萬

讀者迴響

熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

大蛇丸女友是誰？

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

騎士追罵四輪　下秒遭卡車輾破頭顱亡

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

KID妻懷二寶前「其實流產過」

蔡依林哽咽哭了！

更多

最夯影音

更多

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面