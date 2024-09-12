3妙齡泰女「 上吞下塞」來台慘了　藏市價500萬海洛因全被抄出

▲3名泰國籍女子今年5月間自泰國受運毒集團委託，以保險套包裝一級毒品海洛因以吞食或塞入肛門方式運毒來台，入境後被航警局、海巡署等單位查緝到案。（示意圖／記者沈繼昌翻攝，與本案新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

3名泰國籍女子今年5月間在泰國受運毒集團委託，以保險套包裝一級毒品海洛因以吞食或塞入肛門方式運毒來台，入境後在三重地區某速食店排出毒品，被海洋委員會、航警局等單位查緝到案，隨後將3泰女在醫院排出34顆、總計1157公克海洛因毒品，市值逾500萬元；桃檢偵結依毒品危害防制條例之運輸第一級毒品、懲治走私條例之私運管制物品等罪嫌起訴，3泰女目前均在押中。

檢警調查，3名分別從27歲至29歲泰國籍女子於今年4月間在泰國受姓名不詳運毒集團成員委託，以不明報酬代價幫忙運毒，事成後將可獲得重酬，成員於今年5月7日於泰國曼谷某飯店，以保險套包裝之海洛因共計34顆，重量為1157公克，由3名泰女分別以吞食、塞入肛門或下體等方式運毒，翌日凌晨3時許搭乘泰國獅子航空SL-398號航班於上午7時許入境桃園機場。

3名泰女順利入境後，搭乘計程車前往新北市三重區某速食店等待入住飯店，過程中，其中一名泰女將部分海洛因排出體外，此時被接獲線報之海巡署新竹查緝隊到場盤查3名泰女，泰女見事跡敗露當場坦承運毒，海巡署向桃園地檢署報請指揮，再由航警局、蘆竹警分局將3名泰女送至桃園敏盛醫院排出海洛因，總計查扣34顆總計1157公克海洛因，市值逾500萬元毒品。

桃檢複訊時，3名泰女坦承犯行不諱，檢察官根據調查局濫用藥物實驗室檢驗出海洛因純度均達70%以上，航警局提供桃園機場入境監視畫面與入境資料佐證，檢方偵結依毒品危害防制條例之運輸第一級毒品、懲治走私條例之私運管制物品等罪嫌起訴，3泰女仍在押中。