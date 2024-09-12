女童不睡午覺！慘被教保員呼巴掌　臉留「恐怖血指印」阿嬤崩潰

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某私立幼兒園傳出幼幼班一名女童，疑似因為沒睡午覺，竟遭李姓教保員動手掌摑，導致臉頰紅腫，阿嬤接其下課時才發現，家長事後後憤怒報警提告。市議員黃瓊慧指出，接獲家長陳情後陪同到幼兒園查看，幼兒園居然拿出老師悔過書，還要求家長原諒給她一次機會；市府教育局表示，經派員調查幼兒園並調閱監視錄影畫面確有不當行為，除立即調整教保員職務不得入班外，後續將召開審查小組會議審議，若有違反規定將對幼兒園與教保員裁罰最高60萬元，教保員恐面臨終身不得於幼兒園服務。

▲桃園市議員黃瓊慧今天在臉書貼文，桃園市某幼兒園女童沒午睡就被打成這樣。（圖／翻攝自市議員黃瓊慧臉書）

市議員黃瓊慧接獲阿嬤電話，指稱孫女常常臉部紅腫回來，家長曾向幼兒園反映，但因為沒什麼證據無法追究，但這次實在太誇張，居然整張臉紅腫、連指印都如此明顯。當下先陪家長到幼兒園，要求查看午睡監視器畫面，結果看到老師走過去對女童動手打了好幾下，家長看畫面後氣憤難平堅持要提告，幼兒園居然拿出老師悔過書，要求家長原諒，希望再給教保員一次機會。

黃瓊慧認為，正常程序是幼兒園知道自己園內發生虐兒案件時，應同步通報主管機關，讓施暴者停職接受調查，並受應有懲處，而非息事寧人請老師寫悔過書，還請求家長原諒，這種處理方式非常不適當。

▲桃園市教育局幼教科專員謝孟庭提出教育局處置說明。（圖／市府教育局提供）

市府教育局今天表示，針對某私立幼兒園教保服務人員不當對待幼兒案，教育局昨天接獲通報後，立即聯繫幼兒園與家長進行初步瞭解、調閱錄影畫面，並於今天上午派員到園查察與訪談幼兒園相關人員。經觀看錄影畫面後，該教保員確有不當行為，已責令幼兒園立即調整其職務並不得入班，後續將召開審查小組與認定委員會審議，若違反教保服務人員條例第33條有體罰、不當管教者，將裁罰幼兒園與該名老師6千元至6萬元或6萬元至60萬元罰鍰，並審酌認定該員一至四年或終身不得於幼兒園服務。

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