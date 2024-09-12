　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女童不睡午覺！慘被教保員呼巴掌　臉留「恐怖血指印」阿嬤崩潰

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某私立幼兒園傳出幼幼班一名女童，疑似因為沒睡午覺，竟遭李姓教保員動手掌摑，導致臉頰紅腫，阿嬤接其下課時才發現，家長事後後憤怒報警提告。市議員黃瓊慧指出，接獲家長陳情後陪同到幼兒園查看，幼兒園居然拿出老師悔過書，還要求家長原諒給她一次機會；市府教育局表示，經派員調查幼兒園並調閱監視錄影畫面確有不當行為，除立即調整教保員職務不得入班外，後續將召開審查小組會議審議，若有違反規定將對幼兒園與教保員裁罰最高60萬元，教保員恐面臨終身不得於幼兒園服務。

▲桃園市議員黃瓊慧今天在臉書貼文，桃園市某幼兒園女童沒午睡就被打成這樣。（圖／翻攝自市議員黃瓊慧臉書）

▲桃園市議員黃瓊慧今天在臉書貼文，桃園市某幼兒園女童沒午睡就被打成這樣。（圖／翻攝自市議員黃瓊慧臉書）

市議員黃瓊慧接獲阿嬤電話，指稱孫女常常臉部紅腫回來，家長曾向幼兒園反映，但因為沒什麼證據無法追究，但這次實在太誇張，居然整張臉紅腫、連指印都如此明顯。當下先陪家長到幼兒園，要求查看午睡監視器畫面，結果看到老師走過去對女童動手打了好幾下，家長看畫面後氣憤難平堅持要提告，幼兒園居然拿出老師悔過書，要求家長原諒，希望再給教保員一次機會。

黃瓊慧認為，正常程序是幼兒園知道自己園內發生虐兒案件時，應同步通報主管機關，讓施暴者停職接受調查，並受應有懲處，而非息事寧人請老師寫悔過書，還請求家長原諒，這種處理方式非常不適當。

▲桃園市教育局幼教科專員謝孟庭提出教育局處置說明。（圖／市府教育局提供）

▲桃園市教育局幼教科專員謝孟庭提出教育局處置說明。（圖／市府教育局提供）

市府教育局今天表示，針對某私立幼兒園教保服務人員不當對待幼兒案，教育局昨天接獲通報後，立即聯繫幼兒園與家長進行初步瞭解、調閱錄影畫面，並於今天上午派員到園查察與訪談幼兒園相關人員。經觀看錄影畫面後，該教保員確有不當行為，已責令幼兒園立即調整其職務並不得入班，後續將召開審查小組與認定委員會審議，若違反教保服務人員條例第33條有體罰、不當管教者，將裁罰幼兒園與該名老師6千元至6萬元或6萬元至60萬元罰鍰，並審酌認定該員一至四年或終身不得於幼兒園服務。

ETtoday新聞網提醒您：拒絕兒虐，請撥打110、113。

 【 更多新聞】

►國3大溪段4車撞成一團　黑色自小客「車頭爛毀車尾沒了」

港籍航空地勤、泰女假觀光真運毒　夾帶45.3公斤大麻被抓包

飲料加鎮定劑！迷昏女子性侵「還摸走金元寶」　碩士男這下慘了

 

 

 

ET快訊
快訊／「麟榤配」逆轉奪勝！　晉級8強
眾望基金會董事長又是李文宗！　林俊憲酸：到底多少身分
獨／海削3407萬防疫財！　加利老闆跛腳出庭：我沒罪
黃子佼性侵案獲不起訴！　吹哨人黑底白字發聲
快訊／鄭怡靜打趴泰國一姐！　挺進女單8強
女童不睡午覺！慘被教保員呼巴掌　臉留「恐怖血指印」阿嬤崩潰
李多慧騎車已是「台人style」　全場笑翻：正港台灣人
家人倒戈！　賀錦麗副手華茲家族「穿川普上衣」表態

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門協議34週年紀念！陳長文律師：期待兩岸和平發展

女童不睡午覺！慘被教保員呼巴掌　臉留「恐怖血指印」阿嬤崩潰

獨／直擊加利老闆跛腳出庭！陸制口罩海削3407萬防疫財：我沒罪

和平山區午後豪雨！百公斤石塊擋路中　員警急衝現場徒手清除

賴清德前少將隨扈體測造假　國安局上校護航拒認罪...判囚1年3月

快訊／發動機起火！高雄漁船失去動力外海漂流　4船員待救援

神像遭調包「鬼谷子變呂洞賓」　廖大乙：恐被民眾請回家算樂透

單親媽欠健保費不繳「可憐原因曝」　屏東執行分署送暖

假和尚半夜上門借廁所！突發狂拿鐮刀猛砍屋主兒　判刑3年6月

PO文「售車輪餅不知道的祕密」　宜蘭男要賠8萬元

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

金門協議34週年紀念！陳長文律師：期待兩岸和平發展

女童不睡午覺！慘被教保員呼巴掌　臉留「恐怖血指印」阿嬤崩潰

獨／直擊加利老闆跛腳出庭！陸制口罩海削3407萬防疫財：我沒罪

和平山區午後豪雨！百公斤石塊擋路中　員警急衝現場徒手清除

賴清德前少將隨扈體測造假　國安局上校護航拒認罪...判囚1年3月

快訊／發動機起火！高雄漁船失去動力外海漂流　4船員待救援

神像遭調包「鬼谷子變呂洞賓」　廖大乙：恐被民眾請回家算樂透

單親媽欠健保費不繳「可憐原因曝」　屏東執行分署送暖

假和尚半夜上門借廁所！突發狂拿鐮刀猛砍屋主兒　判刑3年6月

PO文「售車輪餅不知道的祕密」　宜蘭男要賠8萬元

李懿被9年男友求婚自己搞砸　帶他到南投泡湯重燃火花

金鐘59獲3項大獎提名　庾澄慶興奮喊「入圍是應該的」

快訊／「麟榤配」逆轉奪勝　晉級香港公開賽男雙8強

宴請帛琉國務部長艾古斯　林佳龍：秉持「太平洋之道」共促區域繁榮

11月美選牽動對華政策走向　陸學者：川普勝選將衝擊中美關係

美國南加州山林大火燒一周！延燒面積超過3.6萬英畝　縱火男子被逮

最美休息站「南投日月町」開箱！吉祥物藏故事　吃得到和洋早午餐

泰國近30年最嚴重洪水致4死　救生艇難入災區！居民斷糧爬屋頂求救

沈玉琳忘年之交竟是「她」 林襄羞喊：玉琳哥我可以！

邱宇辰時隔5年再辦生日會「粉絲福利超狂」　加碼親曝重磅喜訊！

社會熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

阿兵哥不甘被分手...外流女友性愛片+恐嚇　下場慘了

快訊／前晚疑聽到吵架聲…基隆地政處長自家墜樓亡！

台中男離奇墜亡！女友情緒亢奮疑吸毒　檢抽血驗尿

2正妹設計師被髮廊老闆性侵　針孔逮淫狼

宜蘭城隍廟神明遭掉包！鬼谷子變呂洞賓

快訊／彭振聲被二度提訊　露微笑走下囚車

罔腰認呼麻訊後請回！返家狂PO文「絕口不提染毒」

裸男鴛鴦戲水墜10樓亡　高大成提3關鍵

宜蘭城隍廟鬼谷子變呂洞賓　警不排除請錯神明

超商店員罵「死胖子」挨告！被判無罪

京華城案證人林欽榮現身北檢　複訊後請回

賴清德前少將隨扈體測造假　國安局上校護航判囚1年3月

更多熱門

相關新聞

男通緝犯亂掰身分證　第一碼「2」露餡

男通緝犯亂掰身分證　第一碼「2」露餡

台中市28歲顧姓男子路旁抽K菸被警察盤查時，眼神閃爍、支吾其詞，一報上女生開頭「2」的身分證號，馬上被識破，顧男立即拔腿狂奔，但跑了10秒即被壓制在地，就在被員警押上車時，竟又趁隙溜出來車外，一樣被壓在地，原來，他因組織犯罪條例判刑5年確定，才要拚命逃跑不想被抓。

7移工打黑工遭查獲嚇哭　老闆現場發紅包壓驚

7移工打黑工遭查獲嚇哭　老闆現場發紅包壓驚

快訊／彭振聲被二度提訊　露微笑走下囚車

快訊／彭振聲被二度提訊　露微笑走下囚車

揭魚果市場圖利案挨告！楊植斗開酸中工

揭魚果市場圖利案挨告！楊植斗開酸中工

老虎好投+捕手強肩　兄弟談贏球關鍵

老虎好投+捕手強肩　兄弟談贏球關鍵

關鍵字：

桃市幼兒園虐童案教保員呼巴掌黃瓊慧教育局影音

讀者迴響

熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

大蛇丸女友是誰？

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

騎士追罵四輪　下秒遭卡車輾破頭顱亡

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

蔡依林哽咽哭了！

KID妻懷二寶前「其實流產過」

更多

最夯影音

更多

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面