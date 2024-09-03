桃園中元國寶級五大亮點　蘇俊賓用插畫說典故

▲內海里水燈窟。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

傳承百年的大師手雕斗燈，一年只有中元節曝光一次、全國唯一人力豎水燈排、還有出海口放水燈的秘境，這些你都聽過嗎？2日是農曆7月的最後一天，在中元節期間，受邀到各宮廟擔任主祭的桃園市「文青」副市長蘇俊賓，於臉書以插畫的方式，陸續公布桃園不同區域、不同宮廟保存下來的中元文化，曝光桃園中元國寶級五大亮點。

桃園市副市長蘇俊賓近期在臉書，以插畫的方式，陸續公布桃園不同區域、不同宮廟保存下來的中元文化。有別於以往著重信仰的角度，蘇俊賓以傳承的故事性和藝術的角度來重新挖掘桃園中元節的亮點。蘇俊賓笑稱，這是桃園中元節的「五大彩蛋」，很多儀式，桃園當地人都不見得知道，卻傳承了上百年。

▲龍元宮大士爺

蘇俊賓表示，以往，中元節多是受邀到各宮廟擔任主祭，行程雖然很多，卻不見得看得到各個區域中元文化的精髓。今年的中元祭典，特別規劃和各地區的宮廟團體一同準備中元祭典，也親身參與幾個重要的儀式，期待更深刻參與桃園宗教文化的傳承。

蘇俊賓一口氣公布了農曆七月記錄下來的五個插畫，分別為「龍元宮大士爺」、「褒忠祠義民祭」、「內海里水燈窟」、「仁海宮豎水燈排」以及「三元宮葉金萬斗燈」等五幅。蘇俊賓表示，這些傳統儀式都具有百年以上的歷史，也都有不同的由來和典故，各個都是精彩的故事

蘇俊賓在臉書上，詳細記錄了這些儀式的觀察心得並寫道，中壢仁海宮的人力豎水燈排不僅象徵團結與力量，也考驗平衡和默契，真的比想像中還難。「扛燈、豎燈、畫水燈」，讓他一次解鎖三項成就，還展現了信仰的凝聚力；八德三元宮的大師斗燈由工藝大師葉金萬親手雕刻，不論是仙童、祥獅等等，是工藝與信仰的完美結合，每年只在中元節出現，也吸引許多人前往觀賞

對於大園內海里的水燈遶窟儀式，他有感而發的說，「內海里水燈窟位處海水漲退潮的交界，緊鄰著房子的小河道，新街溪的支流靠著水門調節水位，錯落景致很有特色，許多人知道放水燈，卻不知這片百年地景的存在」；而龍潭龍元宮的火化大士儀式，則是中元節的高潮，象徵了對大士爺的尊敬與祈願。他說道：「在廟埕到火化儀式的途中，我何其有幸，有機會在小貨車上和工作人員一同守護著大士爺紙紮神像，也得以近距離欣賞紙紮藝師精湛又細膩的技術。雖然到了深夜才回到家，但非常值得」；褒忠祠義民祭方口獅原是早期客家人為強身健體練習的一個技藝，本次也在義民祭踩街活動中熱鬧登場

貼文一出，下方有網友留言說，副市長一直以來的用心，能夠讓更多人能知曉桃園的活動跟在地文化，也有網友留言表示他從小到大都沒有看過大士爺，感謝蘇俊賓的分享。更有在地社區發展協會推薦其他熱點，期待蘇俊賓後續再去參與分享

蘇俊賓表示，不只是這五個亮點，桃園中原還有許多區域精彩的特色，像景福宮姓氏普30公尺超高水燈排，新屋長祥宮精采的三面舞台拼戲、觀音保障宮的中元節限定夜市，人潮擠爆，讓他差點走不出來、蘆竹五福宮的三界公爐大集合等活動，對於這些亮點，期待明年可以挖掘更深的故事來分享。