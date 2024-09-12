控不二糕餅蛋黃酥包蟑螂　爆料人拿不出單據「母親內向未就醫」

▲網友爆料疑似在「不二糕餅」蛋黃酥內吃到蟑螂。（圖／翻攝爆料公社二社）



記者白珈陽／台中報導

台中「不二糕餅」遭爆料蛋黃酥內疑似有蟑螂，稍早業者已與貼文者取得聯繫，業者指出，已向該名消費者索取購買日期、消費憑證等資料，以及將派員回收剩下的蛋黃酥及異物，以釐清相關情形，不過對方稱蛋黃酥是家人的友人贈送，無法立即提供憑證，剩餘的蛋黃酥及蟑螂，也可能已被家人丟棄，不確定是否能夠提供。

1名女網友昨日晚間於「爆料公社二社」PO文指出，自己帶了一盒「不二糕餅」的蛋黃酥回家，結果母親吃到一半感覺怪怪的，一看之下，整個人都嚇壞了，裡面竟然吃到蟑螂，認為店家食安控管有問題。

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《ETtoday新聞雲》今天中午透過臉書Messenger聯繫該名女網友，詢問是否要對店家檢舉或提告？女網友說，沒有要檢舉也不要提告，只希望店家未來能做好食安控管。女網友還說，看到新聞內容，業者稱有「積極向她聯絡」，但事實上，店家一直未與她聯繫。

記者問，母親疑似吃到蟑螂，是否會帶長輩去醫院檢查、身體有無不適症狀？女網友說，母親個性內向，不喜歡看醫生，只希望這次事件趕快過去，並強調「長輩現在的心情很差」。

▲不二糕餅表示，希望爆料的消費者提供單據，協助了解整個過程 。（圖／記者白珈陽攝）

另一方面，不二糕餅下午則證實，已透過電話聯繫上PO文的女網友。

業者表示，因須釐清相關情形，希望女網友可以提供確切購買日期及消費憑證，但對方稱該盒疑似有蟑螂的蛋黃酥，是家人的朋友贈送，因此無法立即提供購買憑證。不二糕餅表示，有關心女網友的長輩食用蛋黃酥後的身體狀況，對方稱目前沒有大礙。

業者指出，不二糕餅非常重視本次商品異物事件，也跟對方說明，將派員回收剩下的蛋黃酥及異物做後續化驗，但對方表示，不確定蛋黃酥及異物是否仍保存，可能被家人丟棄了。業者說，此部分須待女網友確認是否留存證據，才能釐清。

▲不受「蟑螂蛋黃酥」影響，不二糕餅外仍有大批消費者排隊搶購 。（圖／記者白珈陽攝）



全案至今仍各說各話，而台中市食安處也將派員稽查，食安處表示，依據食品良好衛生規範準則規定，食品製程中應採取有效措施，防止病媒或其它雜物混入食品中。針對民眾反映糕餅中疑似含有蟑螂，此案食安處已錄案，將前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。