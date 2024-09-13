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不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO深夜9聲明回應

▲▼不二糕餅蛋黃酥疑似被爆料有蟑螂。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）

▲不二糕餅蛋黃酥疑似被爆料有蟑螂。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）

記者葉國吏／綜合報導　

網友在臉書社團爆料公社二社發文指稱，「不二糕點蛋黃酥」有蟑螂，不過由於照片有疑點、拿不出購買證據，引起網友質疑。對此原PO深夜發表9點聲明，強調發文的主因，同時也解釋蟑螂屍體為何切口平整。以下全文：

▲▼蛋黃酥蟑螂疑雲。（圖／翻攝爆料公社二社）

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▲原PO發表9點聲明。

9/12 再次聲明：
1. 對於家人吃蛋黃酥時，發現半截蟑螂事件上，一開始就說了，只是希望大家注意食安的重要性，沒有要索賠也沒有要補償。

2. 我不是烘焙業者也不是烘焙員工，所以沒有同業中傷的問題

3. 蛋黃酥來源：家人的朋友（也是我的朋友），9/10去信義區遠百快閃活動，每人限購5盒的活動中，送給我家一盒，既然是送禮，怎麼可能會把發票放在禮盒中，本來不好意思跟朋友要發票，但為了證明清白，還是找了朋友提供相關資訊，朋友沒有保留發票，但蛋黃酥是當天用信用卡刷卡購買，大約是中午左右買到，5盒小盒蛋黃酥+2個紙袋，金額共計1910元，信用卡末四碼因個資問題不方便直接寫出來，但可私下提供給店家去查詢刷卡的消費紀錄

4. 事情發生過程：蛋黃酥昨晚（9/11）從冰箱取出拿去微波加熱，但為了避免蛋黃酥加熱爆開，所以先用刀劃開（不是整個切半），加熱好後取出給媽媽吃，媽媽吃到如之前照片所示的大小時，覺得怪怪的，一看之下，發現有奇怪的東西並告知家人，家人將異物仔細觀察，發現是半截的蟑螂。

▲▼蛋黃酥蟑螂疑雲。（圖／翻攝爆料公社二社）

5. 至於有網友對於半截蟑螂形狀感到質疑，但家人當時發現蟑螂時候，它就是長這樣了。

6. 由於一大早各家記者都很關心，也有記者詢問是否願意將手機號碼給店家，我都說沒問題，但店家是在下午1：04才打電話給我，在此之前，我沒收到他們的FB私訊，不論是陌生訊息或垃圾訊息都沒有看到，跟上午新聞報導所說「積極」聯絡的說法似乎有些出入。

7. 不論是對於各家記者還是店家，我都是一五一十的陳述事實，會發展到目前狀況也很驚訝以及難過，媽媽已經70歲，身體本來就不太好，遇到這次事件，做子女的都很擔心，所以也想提醒大家食安要注意及小心。
新聞報導中，店家也有說，蛋黃酥中出現蟑螂的機率「很低」，但並不是說發生率為0，不管是多低，只要不是0，都還是可能發生。

▲▼蛋黃酥蟑螂疑雲。（圖／翻攝爆料公社二社）

8. 另外還要澄清，新聞說店家有以下表示：
『 有時說蛋黃酥是「朋友贈送給自己，所以沒有單據」，又有時說「家人的朋友贈送給家人，沒有單據」。另外一下子說「蟑螂是被家中長輩咬到」，又會說「蟑螂是用鑷子從蛋黃酥裡面夾出來」，也令業者相當疑惑。』
首先，家人的朋友本來也是我的朋友，買蛋黃酥給我們吃，所以是送我也是送家人吃。
再則，我說媽媽吃到如照片的大小時，發現怪怪的，最後才知道是半截蟑螂，並沒說蟑螂用鑷子從蛋黃酥中夾出來。

9. 還有事件發生後，為何媽媽沒去看醫生，原因之一是因為觀察到目前為止，並沒發生上吐下瀉的情況。
我們是普通的消費者，只想提醒大家注意食安問題，僅此而已

ET快訊
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