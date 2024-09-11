台南地院辦理「逗陣繞法院」　解析勞資爭議深化廉能交流受肯定

▲台南地院舉辦「逗陣繞法院」廉政宣導活動，邀請台南市交通局、南部科學園區廠商等75位來賓參加，台南市交通局副局長熊萬銀（左）、台南地院沈揚仁院長交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動公私部門廉能交流及提升司法透明度，縮短民眾對司法廉政認知上之落差，並建構社會與司法互動溝通之管道，台南地院9月10日舉辦「逗陣繞法院」廉政宣導活動，邀請台南市交通局、南部科學園區廠商等75位來賓參加。

台南地院沈揚仁院長致詞時，感謝來賓們百忙之中前來參加法院廉政宣導活動，並且特別強調在民主法治國家中，廉政是維持國家商業活動正常運作非常重要的制度。

政風室於報到時段播放有關防制破壞司法信譽、反詐騙及國民法官制度等宣導影片，透過生動有趣的影片讓大家更認識國民法官制度，並提醒來賓留意，避免落入司法黃牛及詐騙集團的圈套。

這次活動特別請羅郁棣庭長分享「勞資爭議之處理」這個司法實務主題，羅庭長深入淺出先介紹「法院」概念，後帶入國民法官制度相關規定，提醒資方於國民法官、備位國民法官執行職務期間，或候選國民法官受通知到庭期間，其所屬機關(構)、學校、團體、公司、工廠依法均應給予公假。於勞資爭議處理部分，詳細講解勞資爭議行政調解與法院調解的選擇，最後分享資方在面對勞資爭議時相關處理態度之建議，期能化解緊張的勞資關係。

專題分享結束後，接續進行法院環境導覽，除讓來賓至法庭區旁聽開庭審理，並帶領至公證處、聯合服務中心、投標室等處參觀，讓大家更認識法院及親民司法之各項措施。

活動最後，由沈揚仁院長，親自率同羅郁棣庭長主持座談會，來賓發言踴躍，針對勞工晚上自主加班、代理教師是否具勞工資格、國民法官制度及AI幫法官寫判決等提出諸多詢問，現場互動熱烈，沈揚仁院長及羅庭長也一一詳細位來賓解惑並分享自身觀點，活動在熱烈迴響中圓滿落幕。