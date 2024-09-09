新人闖輕軌拍婚紗「不甩司機按喇叭」！新郎自首了：願意受罰

▲新人牽手「闖輕軌」拍婚紗引發眾怒，新郎向警方「自首」。（圖／翻攝自Threads／gzb08_ying）

記者閔文昱／綜合報導

高雄捷運美術館站因「龍貓隧道」被譽為最美輕軌站，不料一對新人8日竟帶著拍攝團隊直闖軌道區拍婚紗，甚至在聽到輕軌司機按喇叭提醒後，仍堅持拍完才離開，引發爭議。對此，高雄捷運公司已通報捷運警察，表示將依《大眾捷運法》對新人開出最高可達7500元的罰單，而新郎也已向警方「自首」道歉，表示願意受罰。

根據網友上傳畫面，只見當時列車司機已經按鳴喇叭提醒，但該對新人仍堅持在軌道上拍攝，直到拍完照片才離開。無視司機提醒的行為引發許多網友不滿，紛紛留言痛批「真的當司機塑膠」、「從拍婚紗就開始出車禍的婚姻」、「把輕軌當玩具了」。

▲高雄輕軌美術館路段被稱為「龍貓隧道」。（圖／記者蔡玟君攝）

對此，高雄捷運警察隊表示，獲報後已與高捷公司配合調查，但由於案發地點位於美術館路與美術南二路口，並無監視器影像可供追查。然而，在警方正持續追查之際，新郎楊姓男子於9日凌晨主動向捷警自稱是闖入輕軌的新人，並對聲稱自己不知道在輕軌軌道區拍婚紗照是違法的，對這樣的行為感到抱歉，願意接受相關裁罰。

警方初步了解，該對新人在網路搜尋高雄適合拍攝婚照的戶外地點時，選擇了美術館園區，並在8日上午11時許，與婚紗公司人員前往該處，並進入輕軌軌道區拍照。目前捷運警察隊已聯繫楊男近日到案說明，並將依違反大眾捷運法第50條1項3款予以開單舉發，最高可處7500元罰鍰。