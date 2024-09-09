　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新人闖輕軌拍婚紗「不甩司機按喇叭」！新郎自首了：願意受罰

▲▼新人牽手「闖輕軌」拍完婚紗才讓　高捷報警找人開罰！。（圖／翻攝自Threads／gzb08_ying）

▲新人牽手「闖輕軌」拍婚紗引發眾怒，新郎向警方「自首」。（圖／翻攝自Threads／gzb08_ying）

記者閔文昱／綜合報導

高雄捷運美術館站因「龍貓隧道」被譽為最美輕軌站，不料一對新人8日竟帶著拍攝團隊直闖軌道區拍婚紗，甚至在聽到輕軌司機按喇叭提醒後，仍堅持拍完才離開，引發爭議。對此，高雄捷運公司已通報捷運警察，表示將依《大眾捷運法》對新人開出最高可達7500元的罰單，而新郎也已向警方「自首」道歉，表示願意受罰。

根據網友上傳畫面，只見當時列車司機已經按鳴喇叭提醒，但該對新人仍堅持在軌道上拍攝，直到拍完照片才離開。無視司機提醒的行為引發許多網友不滿，紛紛留言痛批「真的當司機塑膠」、「從拍婚紗就開始出車禍的婚姻」、「把輕軌當玩具了」。

▲▼高雄輕軌美術館站龍貓隧道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲高雄輕軌美術館路段被稱為「龍貓隧道」。（圖／記者蔡玟君攝）

對此，高雄捷運警察隊表示，獲報後已與高捷公司配合調查，但由於案發地點位於美術館路與美術南二路口，並無監視器影像可供追查。然而，在警方正持續追查之際，新郎楊姓男子於9日凌晨主動向捷警自稱是闖入輕軌的新人，並對聲稱自己不知道在輕軌軌道區拍婚紗照是違法的，對這樣的行為感到抱歉，願意接受相關裁罰。

警方初步了解，該對新人在網路搜尋高雄適合拍攝婚照的戶外地點時，選擇了美術館園區，並在8日上午11時許，與婚紗公司人員前往該處，並進入輕軌軌道區拍照。目前捷運警察隊已聯繫楊男近日到案說明，並將依違反大眾捷運法第50條1項3款予以開單舉發，最高可處7500元罰鍰。

由 @gzb08_ying 發佈
在 Threads 查看
ET快訊
快訊／呂政儒遭國王球團罰款50萬元
柯文哲遭羈押　小草晚間再集結台北看守所外靜坐
夫妻染陰蝨癢爆！　醫揭「旅館1物」害的：小蟲在毛上爬來爬去
闖輕軌拍婚紗「不甩司機按喇叭」！新郎自首：願意受罰
男大生屎在滾偷超商10元衛生紙　法官引《八尺門》金句判免刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新人闖輕軌拍婚紗「不甩司機按喇叭」！新郎自首了：願意受罰

大雷雨劈到？彰化市民宅倉庫突竄火舌　波及4鄰宅

快訊／基隆通緝犯逃7天！開車撞路人衝社區　警開2槍敲爛車窗逮人

快訊／滂沱大雨中彰化市民宅倉庫大火　波及7鄰宅

推理遊戲宣導國安獲好評　調查局《謎島伏流》高雄駁二邀闖關

職籃球星周儀翔酒駕拒測遭罰18萬　呂政儒躲過連坐罰

快訊／教出貪汙犯！衝柯文哲老家貼大字報　新竹女到案被送辦

快訊／新北後備旅打靶意外！　營長「誤觸板機中彈」送醫急救

快訊／球星酒駕！周儀翔拒測遭罰18萬吊照扣車　呂政儒也在車上

3車手到枋寮超商領贓款　遭攔查要求請律師...警一招反制

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

中華隊6比1戰勝日本！　睽違17年奪U18亞青冠軍

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

柯文哲新影片曝光！　「司法缺乏正義、盼台灣更好」

李洋引退儀式激動飆淚　「希望讓後輩記得我拚盡全力」

新人闖輕軌拍婚紗「不甩司機按喇叭」！新郎自首了：願意受罰

大雷雨劈到？彰化市民宅倉庫突竄火舌　波及4鄰宅

快訊／基隆通緝犯逃7天！開車撞路人衝社區　警開2槍敲爛車窗逮人

快訊／滂沱大雨中彰化市民宅倉庫大火　波及7鄰宅

推理遊戲宣導國安獲好評　調查局《謎島伏流》高雄駁二邀闖關

職籃球星周儀翔酒駕拒測遭罰18萬　呂政儒躲過連坐罰

快訊／教出貪汙犯！衝柯文哲老家貼大字報　新竹女到案被送辦

快訊／新北後備旅打靶意外！　營長「誤觸板機中彈」送醫急救

快訊／球星酒駕！周儀翔拒測遭罰18萬吊照扣車　呂政儒也在車上

3車手到枋寮超商領贓款　遭攔查要求請律師...警一招反制

工程師狂灌700cc「斷魂百香果」暴斃！業者聲明：不再舉辦該活動

台中建案30坪「裡面才12.93坪」　吳淡如舉各國規定：真令人困惑

告別疲憊霧茫茫！5款「護眼食物」多吃　菠菜、鮭魚都上榜

林明禎緋聞男友認「互相了解階段」！　呂爵安霸氣護愛：手下留情

張新成、李蘭迪秘戀6年疑同居ING！　「深夜公園甜蜜約會」全被拍　

快訊／周儀翔酒駕拒測事件　同車呂政儒遭國王球團罰款50萬元

黃土水登上日本《每日新聞》！標題「幻之甘露水」揭百年國寶

國際天團總愛去高雄？　官員：採全套服務！高雄演唱會經驗已成熟

鴻海科技日要來了！粉絲股東開始上網報名　抽開幕日限量200個名額

要吃6000碗！彰化爌肉飯節紀念碗換光　網售「吃到吐」驚人絕版價

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

社會熱門新聞

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！母見2歲兒遺體跪地痛哭

即／新北後備旅打靶出意外！營長「誤觸板機」中彈送醫

8分鐘灌700cc「斷魂百香果」！25歲工程師死因曝光

快訊／花蓮渡溪遭沖走！2歲兒找到了　遺體卡水門柵欄上

快訊／柯文哲羈押禁見！律師「不提抗告」

工程師陳屍信義ATT　生前反覆進出廁所

花蓮渡溪翻車「年輕爸遺體找到了」　2歲童仍失蹤

大學生打工只領500　結果變惡夢遭罰10萬

即／高雄驚傳雙屍！情侶陳屍租屋處

澎湖星級酒店9歲童泳池溺水不治！家屬悲痛報驗

獨／網紅安森電輔車騎斑馬線挨撞　腦出血ICU搶命中

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

父死2歲兒失聯！媽媽心碎淚喊：弟弟回家了

25歲竹科工程師陳屍信義ATT廁所

更多熱門

相關新聞

帶10幾瓶空罐「好市多偷飲料」！他被肉搜嗆1句

帶10幾瓶空罐「好市多偷飲料」！他被肉搜嗆1句

美式賣場好市多（Costco）商品種類多元，其中的熟食部也受許多人喜愛，就有網友指出，有一名男子買了一杯飲料後，竟在吧檯區進行「瘋狂續杯」，並將飲料倒入自帶的寶特瓶中，被工作人員提醒後仍照裝。對此，當事人認為這是消費者權益，「開放Buffet也開放外帶，又怕別人用，沒規定不能一直裝飲料吧」。

阿北開賓士撞輕軌　高捷公司要求償

阿北開賓士撞輕軌　高捷公司要求償

試婚紗「染上狐臭味」遭店家索賠　準新娘氣炸：已做完腋下手術！

試婚紗「染上狐臭味」遭店家索賠　準新娘氣炸：已做完腋下手術！

墾丁陽傘爭議　墾管處邀業者座談

墾丁陽傘爭議　墾管處邀業者座談

分手後貴賓狗要不回！男怒洩前女友個資慘了

分手後貴賓狗要不回！男怒洩前女友個資慘了

關鍵字：

高雄捷運美術館站拍婚紗爭議輕軌

讀者迴響

熱門新聞

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！母見2歲兒遺體跪地痛哭

席開80桌！　直擊報假帳爽吃喝

即／新北後備旅打靶出意外！營長「誤觸板機」中彈送醫

8分鐘灌700cc「斷魂百香果」！25歲工程師死因曝光

16要來了！4舊機將停產「3款iPhone降價販售」

百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」

可能有雙颱！　最新預測曝

快訊／花蓮渡溪遭沖走！2歲兒找到了　遺體卡水門柵欄上

快訊／柯文哲羈押禁見！律師「不提抗告」

第一次洗鴛鴦浴「男友沒反應」　她傷心了！網秒懂

工程師陳屍信義ATT　生前反覆進出廁所

80家蛋黃酥評比！冠軍超狂「回購意願99.5%」

00919、00929高配息恐「撐不下去」　達人示警：遭遇相同問題

「1500沈慶京」不是見面時間？柯文哲當日行程曝光

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場

更多

最夯影音

更多

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

中華隊6比1戰勝日本！　睽違17年奪U18亞青冠軍

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面