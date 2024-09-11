至少12場挺柯文哲宣講！民眾黨曝未來1個月9縣市規劃　週五新北先登場

▲民眾黨「為司法正義站出來」地區宣講。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城案遭羈押禁見，民眾黨8日晚間於立院旁濟南路抗議司法不公，聚集2萬支持者到場響應，而民眾黨緊急應變小組召集人黃國昌也說，這只是起點，絕對不是終點。而民眾黨11日下午也公布接下來至少12場活動，包括戶外街講、座談會、說明會、客廳會等各種形式，且之後還可能增加。

民眾黨11日下午於中央黨部舉辦記者會，由發言人吳怡萱、李頂立出面轉述中央委員會內容，並公布接下來要進行的「為司法正義站出來」地區宣講，目前一共還有12場，最近一場為13日晚間6時30分在新莊體育館的戶外街講。吳怡萱補充說明，現在呈現的只是初步，之後還會陸續有各地活動。

被問到上次只有馬英九基金會執行長蕭旭岑參加活動，這次會不會再邀國民黨人士？李頂立回應，不預設立場，只要是關心台灣公平正義、司法正義的人，都歡迎參加。

而民眾黨新北市黨部主委陳世軒10日晚間也在YouTube預告此行程，表示是希望傾聽支持者聲音，因此採取戶外街講模式。陳世軒也於11日在臉書發文表示，週日在台北近兩萬人的集結，用行動發出不平之鳴，為捍衛司法公義揭開序幕，新北站將在9月13日接力登場，「這次輪到我們聽您說！」

陳世軒提及，這半個月來見識到檢廉在偵辦過程中，頻頻聯手部分媒體，用「重大發現」、「解密」、「證據曝光」等聳動標題帶風向，對柯文哲展開「有罪推定」的社會輿論，關鍵是這一篇篇報導，從未有人能證明它的真實性。

陳世軒指出，既然法律規定「偵查不公開」，檢廉為何還屢屢以身試法？因為他們總用「不予置評、無法證實」就能帶過；更別說期間還曾上演「北檢發言人」等荒謬事件，都不得不令人質疑，在2024的台灣，不但黨檢媒三位一體，司法公平、程序正義更是奢望。

▼民眾黨「為司法正義站出來」新北場。（圖／民眾黨提供）