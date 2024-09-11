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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅苦勸柯文哲反省　別再利用小草「你心知肚明這不是政治鬥爭」

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案風暴，綠委王世堅今（11日）受訪時語重心長表示，柯文哲欠小草一個道歉，欺騙小草感情說不過去。他也向柯文哲喊話，為你（柯文哲）自己保住最後的人格跟尊嚴，一時的貪念做錯事情，好好反省檢討面對司法，「不要再利用小草們支持你的情感，誤導成這是執政黨秋後算帳、追殺柯文哲，民進黨不會也不必這麼做。」

對於京華城案，王世堅認為，已經揭露出的很多事實，柯文哲欠小草一個道歉，柯文哲應該向全國青年朋友致上歉意，不只欺騙小草們的金錢、資源，還欺騙感情，騙感情在社會上說不過去，小草們看清事實後會更加堅強，依舊對政治有所期待，不會因此幻滅，柯文哲把自己看得太重要。

對於白營定調質疑檢調？且國民黨一起唱和？王世堅直言，國民黨過去很壞，所以見壞不壞、見怪不怪，想說柯文哲不過是他們以前的縮影，但國民黨另有所圖，就是希望民眾黨八席未來跟著國民黨團進團出，用壓倒性的方式在國會取得勝利，如果是為了福國利民法案就算了，但他們是要在黨產條例中動手腳。

王世堅喊話，希望民眾黨看清楚，國民黨對民眾黨的支持是假情假意、玩兩手策略，一方面罵柯文哲罵得比民進黨還兇，當然不排除是私仇，但國民黨精神分裂，一邊罵柯文哲罵到體無完膚，一方面假情假意，說是執政黨政治鬥爭柯文哲。

王世堅也向長年對手柯文哲喊話，王呼籲柯文哲，為你自己保住最後的人格跟尊嚴，一時的貪念做錯事情，好好反省檢討面對司法，「不要再利用小草們支持你的情感，誤導成這是執政黨秋後算帳、追殺柯文哲，民進黨不會也不必這麼做。」

王世堅指出，黨對黨的競爭要長時間看，民進黨已經贏過民眾黨太多，然而，不論大小先後大家應該公平競爭，社會對各政黨的支持度，民進黨緩步提升，國民黨微幅下降、民眾黨直線下滑，這很清楚，不要挑戰社會智慧，大家看得懂。

王世堅指出，柯文哲京華城案絕對不是什麼政治鬥爭、秋後算帳，「柯文哲心知肚明。」王表示，柯文哲這幾天被借提出來的面容跟眼神，以及不敢提抗告，都可以看出來他是心虛的，這件事情會越來越清楚，越來越多柯文哲京華城案的細節會被揭露出來。
 

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