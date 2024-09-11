王世堅喊話民眾黨別為感情沖昏頭　「是該跟柯文哲道別的時候了」

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，民眾黨內群龍無首，該黨發言人又因質疑新竹馬偕兒童醫院容積率惹議。對此，綠委王世堅今（11日）受訪時語重心長表示，民眾黨發言人平常蠻理智、很會分析、書也讀很多，不要因一時要救柯文哲，就沖昏頭，民眾黨還有很多優秀從政者，但在柯文哲一件件不堪檢驗的事項被揭露後，還要整個黨押進去瞎挺嗎？他們應該好好想清楚跟柯文哲說再見，道別柯文哲。

陳智菡日前質疑前新竹市長林智堅，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比柯文哲所涉及的京華城案，560%到672%比例還要高。

但民眾黨籍的新竹市代理市長邱臣遠特別為兒童醫院背書，且根據高等行政法院判決，該件被告依都市計畫法第27條第1項第4款規定辦理都市計畫變更，業已依法踐行合理性及可行性等評估，不僅符合都市計畫法所規範之強制程序規定及關於都市計畫規劃之指導原則外，亦查無利益衡量瑕疵等違法，被告以原處分將系爭土地容積率由250％提高450％，於法並無違誤。

對此爭議，王世堅受訪時表示，希望民眾黨更謹慎研究每個案子的精神，柯文哲在京華城案圖利，這些額外容積是讓特定財團獲利，新竹兒童醫院即便有額外容積，獲利的也是全體兒童，這是公共利益，給的是不特定大眾，這怎麼能類比？他們（民眾黨）要先搞清楚。

王世堅指出，有人說要把圖利罪廢掉，說政府存在就是要圖利社會，沒錯，政府的政策要圖利社會大眾、帶動進步，獲利的就是全體民眾，要說圖利也可以，這是對的，但現在講的是刑法圖利罪，跟貪瀆只差有沒有金流，圖利特定財團、特定個人，若背後還有收取利益就晉升到貪瀆、罪刑更重。

王世堅呼籲，民眾黨不要因一時要救柯文哲，就沖昏頭，他們的發言人平常蠻理智、很會分析、書也讀很多，應該先了解每個個案再發言，若是圖利社會大眾，像是兒童醫院受益的是全體民眾，這是大眾利益，就沒有圖利罪可言，這是很基本道理，若連這都搞不清楚，可能最近被感情沖昏頭，因為教主被押起來，若冷靜下來就可以理解，這是完全不同事情。

至於是否認為陳智菡提油救火？王世堅直言，對啊！如果冷靜下來，民眾黨這麼聰明的幾位發言人跟黨內領袖，隨著檢方的調查，一件件京華城案中不堪檢驗的事情被揭露，只是讓民眾黨更難堪，要把整個黨押進去瞎挺嗎？他們應該好好想清楚跟柯文哲說再見，道別柯文哲。

王世堅坦言，這是民眾黨自家事，但作為旁觀者，民眾黨還有很多優秀從政者，要想清楚，他們在個別選舉時也受到民眾支持，但在柯文哲一件件不堪檢驗的事項被揭露後，還要繼續挺下去嗎？是不是該向柯文哲道別的時候了？否則整個黨跟著瞎挺下去會團滅。